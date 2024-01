La efesemanía más viva que nunca

El estado de felicidad se ha instalado en la Efesemanía. Y es que el tremendo salto competitivo que ha dado el equipo en la segunda vuelta del campeonato ha despertado la esperanza de los seguidores cartageneristas que esta mañana han comprado ya alrededor de 400 entradas para acudir al Carlos Belmonte el próximo sábado. Está siendo un año duro, pero tras la victoria ante el Amorebieta incluso estuvo el equipo unas horas fuera de los puestos de descenso y eso se nota en el ánimo.









Los seguidores ya saben que en el duelo ante los manchegos no estará Datkovic que se ha desvinculado de la entidad albaceteña. También saben y si no lo recuerda Calero, que no será sencillo. El técnico admite la felicidad por el momento con cinco victorias en los últimos siete partidos, pero están todavía 'en la orilla' y queda mucho por nadar.

Eso sí, las inercias son totalmente diferentes, porque el Alba no ha podido empezar peor el año. Solo suman un punto más que los albinegros después de un empate y cuatro derrotas como balance de las últimas cinco jornadas, por lo que hay mucho más en juego que tres puntos.

La alegría se ha instalado en la afición, pero también como es lógico en la plantilla, que cada vez más asimila los conceptos de su entrenador.

Es curioso que ahora haya que rebajar la euforia, pero así son los estados de ánimo del fútbol. Muchos vieron al equipo desahuciado, pero ahora se mira el calendario con un gran optimismo.

El calendario próximo

El sábado, a las 14 horas, se medirán al Albacete. Ese es el único pensamiento que ocupa y preocupa en el vestuario. La táctica ha ido funcionando y no se pueden empezar ahora a hacer las cuentas de la lechera, ni pensar en bloques de partidos.

Después de jugar en tierras manchegas, los albinegros recibirán en casa al Mirandés. Será el domingo 11 de febrero, a las 16.15 horas. La siguiente salida será a Zaragoza, el día 16,a las 20.30 horas. El Elche visitará el Cartagonova y seguirán su viaje en Burgos. Lo importante es que el humor ha cambiado y el fútbol son también esos estados de ánimo que se deben aprovechar.