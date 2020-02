El Efesé vuelve a lo más alto

El fútbol da muchas vueltas y al menos en este fin de semana han favorecido a un Cartagena que arranca febrero con una victoria en casa (2-0 ante el Sanluqueño) que además, ha supuesto la vuelta al liderato del Grupo IV. Borja Jiménez sacaba un once sin delantero centro colocando de referencia a Elady y modificando la posición de hombres como Carrasquilla y a pesar de que el juego no fue vistoso, el equipo trabajó para conseguir un triunfo que ze abrió desde el punto de penalti. Caballero recién incorporado al juego no dudaba en coger el balón y transformar el gol. El colegiado expulsó a un futbolista del Atlético Sanluqueño y también a su entrenador y aunque a la mente llegaron los fantasmas del día del Don Benito, el partido terminó cayendo del lado albinegro con un segundo gol de William, uno de los mejores del partido. El debutante Cayarga deja buenas sensaciones tanto en el pase como a balón parado.

La tarde la redondearon el resto de resultados, ya que el líder Marbella cede al Cartagena el primer puesto después de empatar en Mérida con un 0-0. El Yeclano perdía en Córdoba 2-1 y el Badajoz por la mínima en el campo del Algeciras. Tras un mal mes de juego y resultados los de Borja Jiménez vuelven a mandar en el grupo. El técnico espera que el papeleo de Vinicius Tanque esté listo para que pronto se pueda incorporar al trabajo del equipo y en un par de semanas pueda debutar y ayudar al equipo en el camino hacia el ascenso de categoría. Viana, con molestias, se quedaba fuera de la lista como Jovanovic que lo hizo por decisión técnica.