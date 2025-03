El Efesé visita Riazor en cuadro y con un objetivo claro

Al Cartagena le ha tocado hacer uno de esos viajes que cruza el país entero para llegar a Coruña, donde mañana se medirán al Depor, en un choque en el que siguen teniendo el mismo objetivo.

En una dura temporada, quieren cortar la racha negativa para que no se convierta en récord negativo de la categoría y es que llevan nueve derrotas deforma consecutiva. En la última semana, ante el Burgos, merecieron algo más, pero tampoco sumaron.

Para el choque en Galicia han viajado con un nutrido grupo de jugadores del filial. Tiene las ausencias de Pablo Campos, Rafa Núñez, Pepín, Sipcic y Andrija Vukčević que están con sus selecciones.

Tampoco cuenta con el sancionado Guerrero o los lesionados Gastón, Jorge More y Luis Muñoz. En el grupo han viajado otros jugadores tocados por si pueden entrar en concurso.

El técnico reconoce que ha sido una semana muy dura, que no es normal perder cada semana hagan lo que hagan sobre el césped y advertía que no perder no significa ser un equipo perdedor y que siguen trabajando con la mejor de las voluntades para cortar la racha y sumar los primeros puntos desde su llegada al banquillo.

A pesar de que no están logrando ese triunfo, no pueden darse por vencidos. "Nosotros tenemos que ir a cualquier escenario sabiendo lo que es el fútbol y dónde se define cada partido. Más allá de que podamos estar muy exigidos y más allá de que haya partidos que tengamos una organización, que tengamos un orden, tenemos que ir ahí con mucho valor a nivel individual, con mucho valor profesional y sentirnos desde el primer momento que podemos ganar el partido".