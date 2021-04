El Efesé toma aire en Logroño

Tres puntos fundamentales entre dos recién ascendidos que no quieren dejar el fútbol profesional solo en un curso en el que además sus aficionados no han podido disfrutar del premio. Un partido muy tensó que terminó dando una alegría enorme a los cartageneristas que siguen en la lucha por la permanencia.

El primero en atreverse a disparar fue Nacho Gil tras una buena jugada colectiva, pero su balón se fue algo desviado. Era el minuto 7 de encuentro. En una falta de Jaime sobre Nacho Gil llegó el segundo intento de los albinegros, aunque no hubo remate sino caida de Elady sobre el césped. El colegiado decidió cortar las peleas con amarilla a Bobadilla y el propio Nacho Gil. Con más tensión que ocasiones se alcanzaba el primer cuarto de hora de partido con el 0-0 inicial. en el minuto 17 Mesa intentó sorprender a Marc Martínez, pero su disparo fue directamente fuera.

El Logroñés lo intentaría de saque de esquina, pero Datkovic estuvo muy atento para despejar. Un minuto después, otro remate de cabeza de Nano Mesa directamente fuera. Volvió a intentarlo el Efesé con un buen pase de Forniés a Rubén Castro, en el que pitaron fuera de juego desbaratando la ofensiva albinegra. En el minuto 41 lo intentó el anfitrión en otra jugada en la que el asistente levantó la bandera. Los de Carrión dieron la réplica en una falta, pero mal ejecutada y posteriormente en un pasede Cayarga a Rubén Castro que no pudo llegar. La mejor llegaría al borde del 45, mal remate de Rubén Castro tras una gran subida y centro de Datkovic. Con esa jugada practicamente moría la primera mitad en Las Gaunas.

Con más empuje arrancaron los albinegros la segunda mitad con un remate de Rubén Castro y una jugada de córner en la que no llegó a rematar Elady. Minutos intensos del Efesé buscando el primero. La ocasión más clara llegaria en torno al minuto 60 tras varios minutos de revisión, el VAR decretó penalti. Elady agarró la bola para lanzar desde los once metros. El jienense no falló y adelantó al Cartagena, que hizo transcurrir el tiempo con el marcador a su favor e intentando aprovechar alguna ocasión para cerrar el partido.

Paulino, de disparo lejano, a punto estuvo de sorprender a pocos minutos del 90. Los albinegros supieron sufrir hasta los más de seis minutos de añadido para quedarse tres puntos vitales, no sin varios intentos del Logroñés de aguar la fiesta visitante.