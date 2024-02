El Efesé suma un punto en Albacete y sigue su racha

Arropado por unos mil seguidores albinegros se plantaba el FC Cartagena en el Carlos Belmonte de Albacete para un duelo muy igualado en la tabla. Un punto separaba a los de Albés y a los de Calero. Un punto les sigue distanciando tras el empate a uno final.

En el minuto 17 se abrió el marcador en favor de los de casa. Una falta al borde del área que costó la amarilla a Tomás Alarcón, fue aprovechada por Álvaro Rodríguez para hacer un golazo con la colaboración de la barrera del Efesé. Volvía a tocar remar un poco más para los de Cartagena. En el minuto 24 pudo llegar la respuesta en una jugada en la que lo intentaron Jairo y Andy, en un choque en el que el Alba también buscaba hacer el segundo ante la meta del canario Raúl Lizoain.

En el minuto 31, llegó la mejor oportunidad para los de la trimilenaria, primero en un disparo de Jairo que lanzó Alonso a saque de esquina y luego la sacó Bernabé ante Ortuño. La revisión del posible VAR no dio frutos. Una nueva llegada peligrosísima del Alba y otra del Cartagena fueron poniendo el final a un primer tiempo que supuso también la lesión de Narvaez. Problemas musculares para el colombiano.

Darío, al campo

Darío Poveda no saltaría al campo hasta el segundo tiempo para poder intensificar el calentamiento y volver a debutar con el equipo dos días después de su llegada. En los primeros diez minutos buscaron con descaro el gol, algo que sería tónica en un segundo tiempo en el que fueron mejores.

Fue en el minuto 65 cuando Calero decidió introducir alegría sobre el campo con Ayllon y Arnau Ortiz,retirando a Verdú y Ortuño del partido y reestructurando al equipo con Jairo de nuevo al lateral y Fontán como central. Precisamente el central gallego fue el autor del empate. Tras un córner y el la tarcera jugada remató de cabeza el balón de forma contundente sobre la portería de Bernabé. Puso las merecidas tablas en electrónico del Carlos Belmonte con más de quince minutos por delante.

Una buena jugada del Alba y un disparo de falta de Andy para los albinegros pudieron volver amover el marcador, pero ninguna terminó de entrar.

Cinco de añadido

Nada cambió en los últimos cinco minutos en Albacete y no será por falta de ocasiones. Kaiki no pudo rematar el córner para los de casa. El Efesé también buscó el 1-2 pero sobró algo de precipitación. Al final reparto de puntos que supone para los de la trimilenaria una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder. Momentáneamente salen del descenso por goles, aunque no han jugado los demás de la zona baja.