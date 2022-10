El Efesé quiere seguir con su guion en Tenerife

Tejera y Ferreiro siguen fuera de la lista de convocados de un FC Cartagena que no tiene tiempo para relamerse las heridas provocadas por la derrota ante el Leganés, partido en el que se mezclaron un peor nivel del equipo que estuvo más espeso y una controvertida decisión del VAR que les privó del empate anulando el gol de Ortuño. El técnico admite que seguirá intentando ayudar a los árbitros, empezando por mañana en Tenerife donde se reencuentra con un viejo conocido. El entrenador del Efesé pasa página, aunque reclama que los colegiados hablen y se expliquen y así poder intentar entender algunas decisiones incomprensibles que se repiten desde la implantación de la teconología.

Han viajado a las islas con un única intención que es volver con los tres puntos y mantener la tercera plaza que se han ganado siendo un equipo valiente que apuesta por una atractiva propuesta de fútbol y que en una Liga de muchos empates ( como en la pasada jornada) pueden ser oro. El que no arriesga no gana y este equipo lo hace y lo hará mañana, 18.30 horas, en el Heliodoro Rodríguez López ante un Tenerife que rozó el ascenso y ha tenido un inicio complicado y marcado por las lesiones. No estará Elady, pero sí será el reencuentro con José Ángel y Mo Dauda, dos ex a los que se les tiene mucho cariño en Cartagena.

Los canarios suman 10 puntos y no conocen la derrota en su feudo. Los de Ramis son un buen equipo que estará seguro entre los candidatos. Carrión se ha llevado en la lista a los jugadores del filial Sergio y Neskes, algo habitual ya. La mejor noticia es el regreso de Jairo a la convocatoria y el regreso de Toni Datkovic tras cumplir su partido de sanción.