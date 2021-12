El Efesé quiere que la cita copera sea una fiesta

El FC Cartagena recibirá al Valencia en la Copa y eso es ya de por sí una fiesta deportiva importante. Sin embargo, el día y la hora son complicados en plena previa a la llegada de los Reyes Magos para ilusión de los más pequeños de la casa. De haber cabalgata, coincidiría en horario y parece que el club desea retrasar el inicio del partido para que sea accesible a más público. Además, los precios son asequibles para que en fechas de mucho gasto no sea un incoveniente que haga que muchos abonados se pierdan la emocionante eliminatoria.

Los abonados pagarán entre los 12 y los 20 euros. 10 euros pagarán los abonados que no sobrepasen los 14 años. En esa misma edad, quienes no sean socios pagarán 15 euros por la entrada del partido copero. Los no abonados pagarán hasta 40 euros en la zona más cara por ver a los ché en el municipal Cartagonova. La más barata costará 20 euros. La venta para los abonados será exclusiva hasta el próximo día 29 de diciembre y a partir de ahí se abrirá al resto de interesados en acudir a un momento histórico.

Coincide además el choque con un momento dulce del Efesé, cuyos componentes disfrutan estos días de unas merecidas vacaciones tras sumar 30 puntos en la primera vuelta. Antes de recibir al Valencia, el día 2 de enero, los de Luis Carrión visitarán al líder Almería con la intención de iniciar con buen pie la segunda parte de un campeonato que se espera apasionante hasta sus compases finales. El objetivo será mejorar los datos del primer parcial para poder soñar con mayores cotas que la permanencia y pelear por el pase copero a la siguiente ronda del torneo del KO,a pesar de la dificultad de la empresa.