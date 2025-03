El Efesé se queda sin triunfo ante un Depor con diez

El Cartagena, que ha roto la racha de derrotas de forma consecutiva y la deja en nueve, ha sumado un empate amargo en Riazor donde tuvieron muy cerca la opción de ganar un partido que habría sido la primera de Fernández Romo en el banquillo.

Con una alineación marcada por las numerosas bajas y por el riesgo de poder hacer una alineación indebida con el número de jugadores del filial, salían a un campo histórico con la ilusión de evitar hacer un récord negativo de partidos perdidos.

La cosa se puso de cara con la expulsión de Ximo Navarro en el minuto 7. El Deportivo jugaría prácticamente todo el partido con diez y el Cartagena respondió buscando la portería rival especialmente por parte de Andy. También Nacho lo intentaría en un primer tiempo que terminaba con el 0-0.

dos goles insuficientes

Con el Depor en inferioridad, el Efesé veía la opción de conseguir el premio. Andy consiguió un gol que llegaba tras jornadas de sequía goleadora, pero que no zanjaba ni mucho menos el choque.

Un buen pase de Soriano superando a la defensa del equipo cartagenero propició el tanto del empate de Villares y el partido volvía a empezar con 20 minutos por delante, más el añadido final.

Los dos buscaban un gol que cayó del bando albinegro en el minuto 80. El Jebari conseguía superar a Helton Leite y despertando la ilusión de lo que finalmente no llegó. Ya se sabe que la alegría para el colista dura poco y Barbero ponía el segundo.

Fue ahí cuando sufrió el Cartagena para mantener un punto, que si bien no sirve para nada a efectos clasificatorios, al menos supone no seguir en el bucle de derrotas. Un posible penalti sobre Nacho no fue visto así por el colegiado del partido y el choque terminó en el empate a dos.