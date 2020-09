El Efesé ya se prepara para el encuentro en Leganés

La Liga SmartBank no para y el Cartagena tampoco. Con un punto en dos jornadas, queda mucho camino por hacer y como decía Borja Jiménez "trabajar, trabajar y trabajar" y eso han hecho esta mañana en las fantásticas instalaciones de Pinatar Arena (San Pedro del Pinatar). Ya preparan el encuentro en Leganés correspondiente a la tercera jornada liguera.

Los albinegros jugarán en Butarque el domingo, a partir de las 20.30 horas. En esa cita no estará David Andújar, que vio dos cartulinas amarillas en el tramo final del partido y se convierte en el primer expulsado del curso para los cartageneristas. Está todavía abierto el mercado de fichajes y el club sondea las opciones para incorporar nuevos futbolistas, aunque el técnico no fía la mejora del equipo a los que vengan. Quiere encontrar el rendimiento óptimo de los futbolistas que ya trabajan a sus órdenes. Algunos como Rubén Castro no han hecho más que llegar y su debut coincidió con el gol adverso y el bajón que supuso en el equipo ese golpe.

Merecieron más que en Oviedo y no hubo premio. De ello y de los errores quieren aprender para no repetirlos en Leganés, que ayer caía derrotado en Lugo con un gol de penalti en el m.87. En la primera jornada los madrileños ganaron a Las Palmas por 1-0 en una competición que ha comenzado muy igualada y que lideran el Rayo Vallecano y el propio Sporting de Gijón, que han sido los únicos en conseguir dos victorias en dos partidos. Equipos como el Albacete no han sumado ni un punto, porque Sabadell y Logroñés solo han jugado un partido hasta el momento. La próxima jornada ya la disputan todos los equipos.