El Efesé, pendiente del alcance de la lesión de Elady

La factura del amistoso no es barata si se mira a la enfermería que cada vez tiene más inquilinos. La fiesta espectacular no fue completa, porque da paso al temor a que los lesionados conozcan el alcance de sus lesiones y sean importantes. Fucile, único lateral sano del equipo, se retiró con una sobrecarga al borde desl descanso, pero preocupa más lo de Elady que a la media hora tuvo que ser sustituido. El atacante, que fue el protagonista en la zona mixta, y lució orgulloso la camiseta de Piqué, reconocía que sentía mucho dolor y que iba a tener un tiempo de recuperación. También Munúa, al que se le acumulan los problemas en la enfermería, dijo que no tenía buena pinta. Se queda sin goleadores para recibir al Talavera.

Hoy se conocerán con pruebas las semanas que se va a perder el jienense que está descartado para medirse al Talavera este domingo en el estadio. Munúa explicó que Caballero está casi listo, pero no aseguró que pudiera jugar el domingo. También está pendiente de Forniés para el lateral y de Cordero para el centro, porque vienen mejorando de las molestias que les hicieron ser cambiados en Granada. Jovanovic, como Manu Viana, tiene una recuperación más larga por delante. Les quedan varias semanas sin jugar por delante. Hoy les toca sesión de recuperación con baño y masaje para descargar tensiones y de paso evitar que siga la racha horrorosa de lesiones a la que dice le buscan explicación. El uruguayo dice que es la primera vez que se acumulan tantas lesiones musculares desde que llegó a Cartagena y que lógicamente buscan ponerle solución.