El Efesé naufraga en Miranda y encaja la tercera derrota consecutiva

El FC Cartagena firma el peor partido de la temporada en Miranda. Cae derrotado por 4-1 y sufre la expulsión de David Andújar, que será baja para el choque ante el Mallorca. Es curioso porque los de Borja Jiménez arrancaron bien en los primeros minutos del choque ante el Mirandés, pero rápidamente los de casa empezaron a mandar en el encuentro y se hicieron con el control ante un Efesé muy desdibujado. De haber tenido la ocasión de adelantarse se pasó al primer gol de los locales. Berrocal inauguraba el marcador en el minuto7.

Los albinegros lo intentaron con un potente disparo de Carrasquilla y luego, Clavería y Elady se toparon con el palo en una jugada en la que la suerte no acompañó al Efesé. Tuvo el Mirandés el segundo, pero al descanso se llegó con el 1-0. Lo peor llegó en el inicio de la segunda mitad, ya que los anfitriones no tardaron en asestar dos golpes casi mortales. En el 49, Sergio Moreno y en el 51, Iván Martín colocaban el 3-0.

Rubén Castro lo intentó y fue Elady el que recortó distancias aunque las sensaciones no eran buenas. 3-1 en el 68 y tiempo para intentar una heróica que no llegó. El 'pichichi' falló un penalty tras no haber señalado el árbitro otro que reclamaron sobre Carrasquilla. Para rematar una aciaga tarde, Andújar veía la segunda amarilla y no estará el miércoles ante el Mallorca. Ya en el minuto 90, Jirka hizo el definitivo 4-1. Contudente golpe para un Cartagena que no tiene tiempo para lamentaciones. Aunque el objetivo es claro que es la permanencia debe empezar a sumar tras tres derrotas consecutivas y un calendario que aprieta.