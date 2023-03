El Efesé naufraga en el descuento (5-2) ante el filial del Villarreal

El FC Cartagena se presentaba en la Cerámica con la ilusión- 'presión' de intentar aprovechar los tropiezos con derrota del Albacete y con empate del Burgos para acercarse a la sexta plaza. Llegaron al estadio aplaudidos por los aficionados desplazados a tierras castellonenses que quieron trasladar toda la confianza del mundo a los futbolistas del Efesé que arrancaban el encuentro como el segundo mejor visitante de la categoría.

Luis Carrión, en su partido 101 en el banquillo albinegro, se veía obligado a hacer un cambio obligatorio por la ausencia de Jairo, por lesión, que provococaba la primera titularidad del fichaje de invierno Darío Poveda. También como novedad, Kiko Olivas en la defensa, tras recuperarse de su lesión muscular. Por lo demás, el once de gala para buscar tres puntos vitales.

Mal empezó el choque para los visitantes, que antes del minuto diez de partido ya habían encajado dos goles, el primero de ellos fue anulado por fuera juera de juego pero el segundo sí subía al marcador. Un error en la salida del balón de Kiko Olivas fue aprovechado por Millán para poner el 1-0 favorable a los de Miguel Álvarez.

Con cierta timidez intentaron salir los de Carrión a buscar el empate con una llegada de Ureña, pero sin la contundencia para superar al portero del submarino hasta que Borja Valle logró el empate en el m.18. Precisamente, el antequerano Olivas se quiso rehacer de su fallo marcando el 1-2 y poniendo la ilusión albinegra de nuevo por todo lo alto. Primer tiempo con mucha alternativa y ocasiones varias, en las que el filial incluso se topó con el palo y con una enorme parada de Escandell con el 1-0 en el marcador.

Interés por todo lo alto y con el 1-2 se alcanzaba el descanso en Villarreal. En el retorno, los anfitriones volvieron a salir intensos y buscando neutralizar la ventaja albinegra. Las mejores ocasiones una falta de De Blasis a las manos del portero y para los amarillos un ataque de Carreira que cortó Datkovic. Escandell le paró una clara a Íñiguez en el m.55 cuando se veía el empate. A los cartageneristas se le fueron complicando las cosas con las lesiones de Martos (calambre) y de Ureña ( golpe). Quedaba lo peor para los de Carrión.

El empate llegó desde el punto de penalti marcado por Dela y con una amarilla para Pablo Vázquez que a los pocos minutos vio la segunda por un agarrón. El descuento se volvió absolutamente amarillo. Pacheco, en el 92, Forés en el 94 y de penalti el ruso Iosifov, en el 98 terminaron la remontada y goleada ante un Cartagena que también vio como era expulsado Musto por otra doble amarilla. El técnico albinegro no quiso ni comentar las jugadas polémicas porque dice que no habla de lo que no entiende.

Nuevamente fallos propios y polémicas decisiones se unen para un borrón en una trayectoria positiva de un Efesé que vuelve a sumar dos derrotas consecutivas tras conseguir 10 de 12 puntos.

