El Efesé, muy impreciso, pierde ante la Ponferradina y ya piensa en el Leganés

Tras la positiva racha de tres victorias consecutivas, el Efesé ha enlazado dos derrotas seguidas. Al tropiezo en Eibar se le suma la derrota ante la SD Ponferradina que fue mejor mientras lo necesitó y supo aguantar el arreón del Cartagena que volvió a salir dejando demasiado poder a un rival que es peligroso y que supo aprovechar una de sus oportunidades, porque el castigo en los primeros 20 minutos habría sido peor de tener el rival leonés más acierto o de no hacer un verdadero paradón Marc Martínez.

Agus Medina, que fue un gran quebradero de cabeza para los albinegros, fue el autor del solitario gol del encuentro en el minuto 20. De potente y colocado disparo la puso lejos de los dominios del portero cartagenerista y puso al Cartagena a remar contra el tiempo ante una Ponferradina que tendría una ocasión muy clara de Copete en la misma jugada en la que se lesionó Luna, que por cierto llegó tras un córner forzado por la mejor parada que tuvo que hacer Amir.

El Cartagena cambió el sistema y fue mejorando, pero se llegó al descanso con el 0-1, que a la postre sería definitivo. El segundo tiempo fue de color albinegro, pero se vio más corazón y ganas que cabeza. Llegadas continuas a la meta defendida por la Ponfe, arriesgando a que pudiera llegar el segundo en una contra. No llegó, pero tampoco el gol para los locales que se dejaron sobre el césped todo lo que tenían. No les llegó, porque los centros no encontraron remate o los rematadores no recibieron un balón certero en otras ocasiones.

Pierde algo de fuelle, aunque dos de los cuatro en puestos de descenso también han perdido. Precisamente el Leganés será su próximo rival tras cambiar de entrenador. El calendario no da tregua y el martes los de Carrión visitarán Butarque.