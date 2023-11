Efesé, Jimbee y Odilo juegan en casa este fin de semana

Hay fines de semana para no moverse del sofá deportivamente hablando. Hay otros como el que arranca que es para no parar en casa, porque los principales equipos cartageneros juegan en casa. Abre la jornada el Jimbee Cartagena. Los de Duda, que pierden a Tomaz y no recuperan a Jesús, reciben mañana al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La cita será en el Palacio de deportes, a partir de las 20 horas. Buscan seguir arriba y certificar la participación en la Copa de España en un partido patrocinado por Caravaca año jubilar.

En el mismo escenario, pero el domingo a las 12.00 horas, el Odilo invita a los amantes del baloncesto a presenciar su partido ante el Pajarraco Sant Feliú. Cada abonado puede llevar un acompañante a la cita. Llevan los de Jordi Juste, 6 victorias en 7 partidos y siguen generando ilusión. El gran secreto del CEBÉ será desvelado finalmente el fin de semana.

El FC Cartagena recibirá en el estadio, el domingo a las 18.30 horas, al Albacete que traerá de compañía a casi un millar de aficionados para meter más presión a los de Julián Calero que necesitan un triunfo que cambie el ambiente que se ha generado ante la reiterada falta de resultados. Será mañana cuando el técnico ofrezca la última hora del vestuario albinegro.

Más actividades deportivas

También necesitan victorias los hombres de Pepe Aguilar. El filial del Efesé recibe al Águilas. Cambian de escenario y el derbi regional, con entrada gratuita, se jugará en el Mundial 82. La cita comenzará a las cuatro de la tarde. El Genuine competirá en Tarragona en uno de los proyectos más especiales del fútbol profesional.

Las chicas del voley FC Cartagena- Algar Surmenor jugarán el sábado, a las 17.30 horas, ante el Elche en el Palacio de los deportes y las chicas del Efesé de fútbol tienen jornada de descanso, al igual que el juvenil masculino.