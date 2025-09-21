El Efesé de Javi Rey devuelve la fiesta al Cartagonova

El FC Cartagena ha firmado una victoria de prestigio en el Cartagonova tras remontar al Hércules CF (2-1) en un duelo que cumplió con las expectativas: intensidad, polémica y un ambiente propio de otra categoría, en plenas fiestas de la ciudad.

El choque comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Juanito, seguido de un arranque con alternativas. El Hércules probó desde lejos a Lucho, mientras el Cartagena respondió con un pase de la muerte de Kevin que no encontró rematador y un disparo alto del propio extremo tras una gran jugada de Luismi.

El equipo alicantino encontró premio en el minuto 29: tras un error defensivo, Sotillos aprovechó un rechace para firmar el 0-1. A pesar del golpe, la reacción parece otra marca de identidad de este Cartagena que se está metiendo a sus seguidores en el bolsillo.

empate antes del descanso

El gol espoleó al Cartagena, que se volcó sobre el área rival. Carlos Abad sostuvo al Hércules con una gran parada a Kevin, pero en el minuto 38, tras un robo en la presión, Chiki aceptó el regalo de Nacho en forma de centro para marcar un auténtico golazo y devolver la igualdad (1-1).

La segunda parte mantuvo la tónica de constantes llegadas y hasta dos acciones reclamadas como penalti por el Hércules, todas desestimadas por el colegiado Abraham Domínguez. Javi Rey refrescó al equipo con la entrada de Edgar y Diego Gómez, mientras Torrecilla movía ficha con Slavy y Carlos.

Los albinegros buscaron con ahínco el premio al trabajo de equipo. Lucho salvó al Cartagena con una gran estirada en el 79’ y, poco después, el Hércules se quedó con diez por la doble amarilla a Retu. El Cartagonova estalló y empujó a los suyos con cánticos de “¡a por ellos!” y apareció él.

Con el Efesé volcado y la afición en éxtasis, apareció la magia de Pablo De Blasis. El argentino, recién ingresado, en colaboración con Ortuño la puso en la escuadra donde el meta del Hércules no podía alcanzarla. Ambos acababan de ingresar en el terreno de juego junto a Nacho Sánchez. Los 'suplentes' siguen sumando.

Maite Fernández / FCCartagena Saludo vijkingo

El pitido final desató la celebración en un Cartagonova que vivió un partido de altos vuelos, con sabor a otra categoría, pero el premio va más allá de los puntos y más de ganar a un gallito de la Primera RFEF y es que el ambiente festivo ha regresado a los corazones albinegros.

Hay sentimiento de pertenencia con un equipo que además de jugar bien al fútbol, tiene un compromiso con el escudo y una gran honradez en su forma de desfondarse para obtener el premio que hoy ha terminado con el primer saludo vikingo del año.

Queda un mundo, pero Rey sus pupilos ya han conseguido devolver la sonrisa a una afición que no recordaba los momentos felices y Juanito estará orgulloso desde el cielo del equipo y de unos seguidores que no dejaron que el equipo se encontrara sin ánimo en todo el partido.