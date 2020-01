El Efesé se equivoca en la peor tarde para hacerlo

Los últimos minutos de los partidos se están convirtiendo en una enorme losa para un FC Cartagena que no está resultando tan fiable en los últimos choques. No obstante el gol del Don Benito pudo haber llegado antes. Fue solo una cuestión de tiempo para hacer más doloroso para los aficionados ver como se escapaban dos puntos de un Cartagonova en el que los aficionados aguantaban estoicamente la mala climatología. Jugando contra diez se espera que al menos se mantuviera la victoria con el gol que Elady había marcado en los últimos compases del primer tiempo y aunque no habría eclipsado el mal partido realizado sí que habría compensado a nivel clasificatorio. El partido no estuvo a la altura, a pesar de que los de Borja Jiménez pudieron haber hecho el segundo gol en un par de ocasiones.

El Cartagena, desconocido en defensa y con las mismas dificultades en ataque, ha sufrido con un rival que tenía un jugador menos y el empate lo alivían, solo en parte, la derrota del Yeclano y los empates de Badajoz o Córdoba. Solo el Marbella ganó en el turno de mañana. Sin embargo, eso no salva las malas sensaciones del equipo albinegro que vuelve a tener un bajón similar al del pasado año. La preocupación es importante en el aficionado y el técnico ha reconocido marcharse cabreado y decepcionado ante lo visto en su segundo partido como entrenador en el Cartagonova. El amargo empate llega tras la derrota en Badajoz donde también perdió el punto en los últimos minutos. Una mala semana y la necesidad de conseguir un triunfo en Sevilla para no complicarse más la situación. Mucho tendrá para analizar el técnico en lo deportivo y en lo anímico para que el Efesé resurja en las próximas semanas.