El Efesé, con bajas, visita al Tenerife en un fin de semana que abre el Jimbee

Las urgencias deportivas son para un Cartagena, que tiene que visitar al Tenerife el domingo. Tres puntos. Eso es lo que necesita Calero para respaldar el mensaje de ilusión y de esperanza que todavía ejerce el técnico madrileño y que es apoyado por los grandes veteranos de la plantilla. No hay otra que ganar y no solo en la isla. Necesitarían una racha positiva para llegar al mercado invernal con opciones. Esta semana no cuenta con Ortuño. El yeclano está sancionado. Kiko Olivas, Arnaú Solá, Jony y Ayllón también serán bajas. Los dos primeros estarán fuera hasta después de Navidad.

La dinámica del Tenerife no es buena, pero como admite el entrenador del Efesé la suya es peor, por lo que tendrán otro partido complicadísimo. Insisiste además en que agradece el apoyo de la directiva y en que es el primer culpable de la situación deportiva crítica que atraviesa la entidad.

Seguir la dinámica

Si el Cartagena necesita romper la dinámica, el Jimbee Cartagena quiere seguir con la suya. Juegan esta tarde en Anaitasuna frente a un Xota que atraviesa un gran momento deportivo. Los de Duda se centran en su rival liguero, aunque ayer conocieron que ElPozo será el rival copero en el mes de enero.

Otros que quieren seguir triunfando son los pupilos de Jordi Juste, que jugarán el domingo, a las 12.00, en el Palacio de los deportes. están generando muy buen ambiente. No se cansan de ganar en la parcela deportiva y mañana desvelarán ese gran secreto que cambiará la forma de ver al club que llevan días anunciando en sus redes sociales.

Otros eventos

Un torneo de fútbol sala adaptado servirá para conmemorar el día de la discapacidad por parte de Luchadores anónimos y aprovecharán para recoger alimentos y juguetes. Mañana tarde jugará el filial del Cartagena frente al Manchego, fuera de casa, y las chicas recibirán al Murcia féminas en Ciudad Jardín, a las 19.00 horas. Las chicas del Algar Surmenor juegan mañana en Canarias, a las 19.30 horas.