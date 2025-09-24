El Efesé se coloca colíder tras empatar (0-0) en Sabadell

El FC Cartagena suma un nuevo punto en Sabadell tras empatar a cero y se coloca junto al Europa, Ibiza y Eldense en lo más alto de la tabla en el segundo grupo de la Primera RFEF. Todos suman 8 puntos en cuatro jornadas.

Los albinegros, que el domingo irán a Sanlúcar, tuvieron que volver a Sabadell para terminar lo que habían empezado con la opción de ser líderes en solitario, pero el marcador no se movió en la Nueva Creu Alta tampoco en esta segunda intentona.

El partido en tierras catalanas se reanudaba en el minuto 43, que fue el momento en el que la lluvia hizo que se suspendiera hace diez días y lo hacía con un saque de banda, porque ahí se paró la primera cita entre ambos equipos.

Enseguida llegaban los cinco de añadido que ya determinó el colegiado aquel día. A pesar de que ambos equipos intentaron desnivelar el marcador, al descanso se marchaban con el 0-0 inicial. Un tiempo de descanso un poco más corto y todo por decidir.

neuva revisión del 'var'

Tras la reanudación el Sabadell buscaba la portería de Lucho García forzando dos saques de esquinas consecutivos e inquietando a los albinegros en el minuto 47 hasta que el colegiado marcó falta sobre el guardameta.

Los de casa, insistentes en la lucha, provocaban la amarilla para Nacho Sánchez. Ya vio tarjeta Kevin Sánchez, que en esta ocasión fue suplente en Sabadell. En el minuto 53 lo intentó el FC Cartagena a balón parado. El remate del córner sacado por De Blasis se marchaba alto.

En el minuto 57, Calderón dejó su puesto a Diego Gómez, en el FC Cartagena en la primera variación desde los banquillos. En ese momento también llegó una nueva cartulina para Chiki, delantero del Efesé coincidiendo con los mejores minutos del Cartagena y una clara ocasión para Ortuño.

FC Cartagena Jugada de la primera parte en el Sabadell- Cartagena

Acto seguido, volvía a ser el Sabadell el que buscaba desestabilizar un marcador que llegó al minuto 70 con la igualada a 0. Miguelete pudo lograrlo en el 76, pero se fue alto su remate sobre la portería albinegra. Lucho sacó otra ocasión lejana de López Pinto.

Javi Rey daría entrada a Kevin y Ander Martín y posteriormente a Fidalgo y Luismi para buscar desequilibrar el electrónico en los últimos compases de un choque en el que también hubo una dosis de 'VAR'.

Los anfitriones aprovechaban la opción de pedir revisión por un posible penalti sobre Rodri Escudero, pero el colegiado mandó a seguir sin confirmar esa infracción y tras ver repetidamente las imágenes.

La última ocasión en el 94 fue de córner para el Cartagena sin acierto y fue Ander Martín el que frenaba la contra de López Pinto viendo la última amarilla del choque, que terminaba con el 0-0 inicial y un punto para cada equipo.