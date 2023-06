El Efesé busca sustituto a Luis Carrión

El FCCartagena y Carrión separaron ayer sus caminos. Aunque la opción estaba ahí desde hace semanas, no deja de ser un poco sorprendente. Cuando parecían condenados a entenderse y mostraban la voluntad de acuerdo tras el primer intercambio de pareceres, llegó el comunicado anunciando el adiós del técnico catalán, que no habría aceptado la oferta de renovación de la entidad. Se divide un binomio que ha durado dos temporadas y media. Primero fue la salvación y posteriormente, dos cursos en los que ha hecho soñar a la afición y a la ciudad con estar incluso luchando por entrar en el 'playoff'. Deja huella y se lleva el agradecimiento de la inmensa mayoría de los aficionados y el respeto del mundo del fútbol.

Ambas partes deberán emprender un nuevo camino por separado. El club trabaja ya en la búsqueda de un nuevo técnico entre los muchos que hay actualmente en el mercado. No quieren precipitarse, aunque es una decisión fundamental para afrontar la renovación de la plantilla y tomar las decisiones de salidas y entradas de nuevos jugadores. No quieren fallar, porque buscan algo muy determinado. Realmente estaban contentos con el modelo de juego que se había instaurado en esta etapa que lleva al club a seguir en el fútbol profesional. Quieren alguien que responda a la exigencia de la plaza con las condiciones económicas que plantea el fútbol profesional en estos momentos y que haga jugar bien al equipo. No quieren un borrón y cuenta nueva, sino más una continuidad del estilo que ya ha hecho suyo el Cartagena.

Ahora mismo no hay un solo candidato, aunque Etxeberría, está entre esas posibilidades. El ex del Mirandés sería una de las muchas opciones que hay sobre la mesa de la comisión deportiva. No parece que sea cuestión de horas el conocer quién ocupará el banquillo albinegro. Son muchos los movimientos que se han producido en los banquillos de Segunda. Garitano ha sustituido a Ramis en el Tenerife, Bolo a Calero, en el Burgos. Otros clubes renovaron la confianza en sus entrenadores como Cervera en el Oviedo o Escribá en el Zaragoza. Hay que recordar que para los de 'playoff' la temporada no ha terminado todavía, por lo que todavía quedan muchas operaciones pendientes.