El Efesé se aleja de la ansiedad y sigue trabajando

La racha de resultados del FC Cartagena en las últimas semanas preocupa dentro y fuera del club albinegro, pero se vive de forma diferente. El equipo ha vuelto al trabajo en la Hacienda del Álamo para centrarse en reducir errores y volver a retomar el mejor nivel para el choque ante el Badajoz del próximo fin de semana. Tienen la total confianza en la hoja de ruta que marcaron al principio de temporada para cumplir los objetivos. Munúa era tajante en la rueda de prensa tras el empate ante el Villanovense. Dejó claro que no son un desastre y que el equipo está, que nunca hubo en el vestuario una euforia desmedida sabedores de que el campeonato es competitivo, largo y parejo y que necesitan a todos los que tengan algo que ver con el equipo albinegro en buena sintonía.

Hoy, Paco Belmonte, lanzaba un tuit "Buenos días!! Por si a alguien se le ha olvidado. Por si no termina de valorarlo. Por si no sabe lo que es la Segunda B. Por si no es feliz viendo al @FCCartagena_efs primero un año más con 61 puntos en marzo. Les recuerdo que solo se levantan líderes estos chicos. Sonrían!!". Está tranquilo y convencido de que las cosas irán bien, a pesar de que el nerviosismo era la clave anoche en las redes sociales. Son también muy numerosos los aficionados que confían en el técnico y en los jugadores que han estado trece jornadas seguidas sin perder.

Para la cita del domingo, a las 17 horas, recuperará el técnico a Joao y a Elady. Tendrá que ver la evolución de Moyita. También se ha confirmado ya el horario del derbi frente al Murcia. Será el domingo 7 de abril, a partir de las 19.00 horas.