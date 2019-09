Araujo y Viana obran la magia en el Palmar

El FC Cartagena se trae un botín importante de Sanlúcar en el debut de Carrasquilla y con el solitario gol de Viana.Primera parte sin demasiada historia y con pocas ocasiones claras repartidas entre los dos equipos. Araújo, Viana y Rodrigo fueron los más incisivos en el equipo de Munúa tras un mejor arranque de un ilusionado Sanluqueño que vio como Antonio Jesús no llegaba a rematar en el último tramo una llegada prometedora y que antes había probado en varias ocasiones desde lejos. Guerra particular la jugada entre dos veteranos como Geijo y Carlos David. Ambos veían cartulina amarila prácticamente seguidas. Partido con más preocupaciones defensivas que soltura ofensiva en un campo en no las mejores condiciones para practicar un fútbol bonito que perjudica al intento de juego de ambos bandos. El descanso llegó con el 0-0 inicial y cuarenta y cinco minutos por delante para cambiarlo.

En el arranque, Quesada tuvo una gran ocasión para haber cambiado el partido a favor de los de casa. Verza por Carrasquilla fue el primer movimiento de los de Munúa en un choque que no transcurría según los intereses albinegros. El panameño participó en una jugada bien hilada que terminó con un pase de tacón del mago Araújo y el golazo de Manu Viana para romper la igualada y abrir un nuevo partido en el que también el Sanluqueño buscó hacer peligro en la meta de Marc Martínez. El tercer cambio albinegro fue el de Jovanovic por Caballero. Araújo primero y Carrasquilla pudieron matar el encuentro a la media hora, pero faltó el remate final. Inteligente trabajo del Efesé en el último tramo para sumar tres puntos importantes.

Marc tuvo que evitar en el minuto 85 el gol del Sanluqueño, pero estuvo muy acertado el portero. Supo sufrir el Efesé en el tramo clave y aguantar el resultado arañando segundos al marcador y terminó celebrando la victoria.

A falta de los partidos de las 19.00 horas los resultados han sido de empate entre el Villarubia y el Talavera. Victorias del Cádiz en Sevilla, del filial del Granada ante el Villarobledo, del Marbella ante el Mérida. El Murcia ha caido ante el líder.