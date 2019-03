El Efesé sucumbe en el Palmar en una mala tarde

El FC Cartagena ha arrancado la jornada en el grupo IV jugando en el Palmar frente a un Atlético Sanluqueño, en apuros. Los de Dani Güiza, están peleando por no volver a Tercera División. Está un punto por encima del descenso directo, ocupando la plaza de promoción. La primera jugada supuso una primera tarjeta para los locales y una ocasión a balón parado con remate alto e invalidada por el colegiado.Campo complicado y partido trabado en los primeros minutos. Al llegar minuto cuatro, la primera llegada del anfitrión y el primer saque de esquina para los de Abel Gómez, que no tuvo premio porque el remate se fue fuera de la meta de Joao. Lo intentarían de nuevo cuatro minutos después, volviendo a forzar el córner. Güiza lo puso demasiado lejos y por fuera y se acabó el peligro para un Efesé que no se mostraba cómodo.

La segunda llegada albinegra llegaba en el minuto 11, pero acababa sin remate. El primer gol salió de las botas de Güiza. A balón parado y con algo de fortuna superó a Joao en el m.23. En la siguiente jugada la presión del Sanluqueño a punto estuvo de suponer otro susto para los albinegros. Dificultad para salir para los de Munúa ante un Sanluqueño crecido que volvió a buscar el tanto en el 32, también en jugada de estrategia. Un remate de Moisés volvió a elevar las esperanzas del empate y en el m.41, a balón parado lo volvió a intentar Santi Jara, pero el equipo local despejaba el peligro. Santi Jara probó suerte en el m.43, pero su remate se fue alto. No vio al compañero que entraba a esperar un centro suyo.

Mala primera parte de los cartageneristas que se marcharon al descanso perdiendo por la mínima y con cuarenta y cinco por delante para intentar la remontada y no dar opciones a sus perseguidores.

Mejoría en el segundo tiempo

El Efesé debía mejorar y no era muy difícil, después de lo visto en el primer tiempo. A los dos minutos se retiraba Güiza, por lesión, después de un primer tiempo muy activo. Mientras, el Cartagena se activó en las recuperaciones y empezaba a combinar. El premio llegó con ayuda, pero tras una jugada ideal de Elady que sigue sumando cifras favorables en la cima de los goleadores. Suerte en los dos goles tras golpear en defensas, pero goles que valen y con mucho tiempo por delante para iniciar un partido nuevo. Casi llega al remate de una falta Ayala, pero solo rozó el balón. A la media hora, disparo alto de Elady para volver a inquietar a Javi Jiménez.

Todo volvió a cambiar en el m.35 con la expulsión por roja directa del meta Joao Costa al derribar a un rival fuera del área en una salida ante Mawi. La falta terminó con gol de Toro y cinco minutos por delante en inferioridad para los de Munúa, con desventaja en el marcador. Palo duro ese golazo ante un Mario frío y la retirada de Rubén Cruz aque acababa de entrar. Seis minutos de añadido para intentar neutralizar la ventaja local. El penalti en el minuto 43 acabó con toda esperanza. Mawi transformó y ahí murió el partido. Derrota dolorosa del líder, que corta su racha. Seguirá en lo más alto.

Ya solo quedan nueve jornadas. Todos los rivales jugaran mañana sabiendo el resultado del FC Cartagena, que la próxima semana recibirá al Villanovense (también de la zona baja). Elady no jugará por cinco amarillas y Joao por su expulsión.

Atlético Sanluqueño: Javi Jiménez, Peli, Álex Cruz, Jose (c), Pelón, Alberto García, Del Moral (Ceballos), Nando Quesada (Javi), David Toro, Dani Güiza (Mawi) y Edu Oriol.

FC Cartagena; Joao, Óscar Ramírez, Ayala, Moisés, Jesús Álvaro, Cordero (Fito MIranda), Moyita, Vitolo, Santi Jara, Elady y Aketxe (Rubén Cruz).

Pérez Muley amonestó a los locales; Ález Cruz, Del Moral, Toro. y a los visitantes; Óscar Ramírez, Ayala, Elady, Álvaro y roja para Joao.

Goles

1-0 , Güiza. (m.23), 1-1, Elady (m.58), 2-1, Toro,(m.84), 3-1 Mawi (m.94)