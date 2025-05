Eduardo Noguera asume la presidencia de la Federación de Peñas del FC Cartagena con un mensaje de compromiso y reconstrucción

En uno de los momentos más delicados para el FC Cartagena en los últimos años, la Federación de Peñas ha convocado elecciones y hay quien ha decidido dar un paso adelante. Eduardo Noguera ha sido elegido nuevo presidente en un proceso electoral que, por primera vez en su historia, contó con más de una candidatura. Un gesto de implicación y esperanza en medio de un contexto deportivo y económico adverso.

“Sí, a ver, bueno, al final tenemos que estar un poco locos, ¿no?”, bromeaba Noguera al ser preguntado por la valentía de asumir el cargo tras el reciente descenso del equipo a Primera RFEF. “Por primera vez hay dos candidatos, con lo cual mi locura no es solamente mía, hay más gente, lo cual también es bueno”, añadía con un tono tan cercano como decidido.

Lejos de rendirse ante la adversidad, el nuevo presidente ve en esta etapa una oportunidad para consolidar el tejido social que representa la Federación de Peñas: “Hay gente que seguimos creyendo en el proyecto de la Federación de peñas, que seguimos apostando por ello, y que ahora, que las peñas nos han dado su confianza, nos tocará trabajar para mantenerla a flote”.

COPE Eduardo y su directiva, junto al concejal

Uno de sus primeros objetivos es reunirse con el club para conocer de primera mano la hoja de ruta tras el descenso. “Les mandamos una carta de presentación al día siguiente de ser elegidos. Nos preocupa el plan de viabilidad del club, sobre todo a corto plazo. Y si se puede ampliar a medio y largo plazo, mucho mejor”, explicó.

A pesar del golpe deportivo, Noguera afirma haber superado ya esa fase emocional: “La realidad es que tenemos un descenso a Primera RFEF, el cual ya creo que hemos digerido, por lo menos por mi parte”. Ahora, su mirada está puesta en “ver en qué podemos colaborar, ver en qué podemos ayudar y, según el programa electoral que nos hemos marcado, empezar a trabajar por y para el Cartagena y para la Federación de Peñas”.

La incertidumbre generada en la afición, reflejada en redes sociales y conversaciones de calle, no es ajena al presidente. “He oído y he leído eso de que con la directiva de Belmonte no se vuelven a abonar”, reconoce, que quiere lanzar otro mensaje. “En los momentos difíciles es cuando tenemos que arrimar el hombro, es cuando tenemos que estar”.

Consciente de que la Federación de Peñas ejerce un papel muchas veces invisible —pero esencial—, desde la organización de viajes y eventos hasta el apoyo constante a la masa social del club, Noguera insiste en que nada de eso podrá mantenerse si no hay claridad sobre el proyecto del equipo. “No es lo mismo poder optar a un ascenso en un par de años, que salir simplemente a competir sin un objetivo más allá del domingo”.

Más allá de lo inmediato, el presidente se apoya en la memoria colectiva para reivindicar la resistencia histórica del cartagenerismo: “Hemos tenido situaciones más complicadas de las que tenemos actualmente”, recuerda. “En 2015, por ejemplo, estábamos en concurso, sin dinero para pagar el agua. Incluso se hicieron campañas para conseguir fondos”.

Y remata con un mensaje que apela al sentimiento más profundo del aficionado: “Competimos por un escudo, por una ciudad, por un blanco y negro. Eso es lo que realmente tenemos que ser capaces de transmitir al resto de aficionados”.

Noguera lo sabe: vienen “raticos malos”, pero que vendrán tiempos mejores. Ahora toca reconstruir. Con ilusión, memoria y, sobre todo, unidad.