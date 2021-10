Duda pierde a Juanpi para Valdepeñas

Han pasado seis días desde la remontada del Ribera de Navarra en el Palacio de los Deportes y Duda admite que tras mucho análisis hay que pasar página y afrontar los siguientes retos. Eso sí, es inevitable seguir teniendo en mente la derrota aunque sea para aprender de los errores que cometió el Jimbee Cartagena.

El técnico admite que no se pasará el cabreo sin buenos resultados empezando por mañana en Valdepeñas. "Está claro que ha sido un final de partido que nos ha trastocado los planes. Genera desconfianza y una presión diferente. La definición tuya tras el partido fue correcta, fue la tormenta perfecta. Fue algo inaudito que no puede pasar en ningún caso. No hay excusas. Solo hay que seguir adelante, porque ya pasó y ahora toca el Valdepeñas y hacer un buen partido ahí y ganar, que lo que hace falta es recuperar esos puntos que te han quitado de tu casa. No se puede perder el rumbo y decir que todo está mal, porque fueron jugadas concretas. Al otro equipo le da confianza y a ti te la quita, pero el inicio de Liga ha sido bueno".

El míster reconoce que hay que construir todo el rato y no dar por hecho una victoria que tenían hecha y pasar de la relajación a la ansiedad como el sábado. El Valdepeñas debe pagar los platos rotos. "Es un equipo que viene de otra derrota dura. Un equipo fuerte y muy trabajado. Espero lo mejor del rival, como siempre. Corren mucho y tenemos que correr más que ellos. Tenemos que hacer un buen partido táctica y emocionalmente allí". Sabe que encontararán un buen ambiente y eso anima también a los que juegan fuera de casa.

Juanpi es baja para el partido y se une a las bajas ya conocidas.