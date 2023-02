Duda. "El objetivo es dormir el sábado en Granada"

El Jimbee Cartagena afronta la competición por excelencia del curso. La Copa de España es un torneo especial que reúne a todos los aficionados del fútbol sala. Además, en Granada el primer rival será ElPozo Murcia. El choque será, a las 19.00 horas. Duda reconoce que cada partido que tienen es el más importante de la temporada, pero que el derbi copero tiene muchos condicionantes que lo hacen especial. "La Copa es la competición más coqueta y que tiene más miradas puestas en ella y encima con un rival con tradición. Es un derbi y nuestra afición tiene especial interés en que le ganemos. Es un partido muy tenso y especial".

Solo uno alcanzará las semifinales. Los antecedentes de la temporadan son favorables, pero no tiene nada que ver con el ambiente del torneo del KO. "Lo de atrás no tiene mucho que ver. Ni otros años, ni los dos partidos que hemos ganado que harán que se piquen más y es normal y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados nosotros, los árbitros, la directiva, los jugadores y vamos a intentar responder y estar a la altura en juego porque más motivación que nosotros no van a tener", explica Duda.

Anímicamente están muy altos, pero sabe que tiene un rival que ha mejorado mucho en los últimos meses "hay que esperar lo mejor de ellos. Son poderosos, hechos para ganar títulos, muy motivados. Ojalá se parezca a los dos partidos que ya hemos jugados. Estamos viviendo una semana muy buena, trabajando muy bien y sabiendo que los otros 7 equipos también estarán preparando la competición".

Lo importante serán los 40 minutos de cada partido en los que deberán darlo todo. Quieren que la afición desplazada disfrute mucho porque el objetivo es estar el sábado compitiendo de nuevo que sería la mejor noticia.