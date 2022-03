Duda se centra en el Inter Movistar

Ha sido un fin de semana sin competición por gripe en el rival. En el Jimbee Cartagena pasan página, porque mañana visita el Palacio el resucitado Inter Movistar, pero siguen sin dar crédito a la decisión que puede crear un serio precedente. "Me pareció una decisión surrealista y sienta un precedente peligroso para la competición. Efectivamente nos centramos en el partido de mañana porque viene un equipo que ha ganado cinco partidos consecutivos, que viene en racha y potente. Ha recuperado el nivel de juego y tenemos que hacer un muy buen partido para ganarles, que es el objetivo. La única valoración positiva de no haber jugado es el descanso, pero habrá que jugarlo y a ver en qué fecha", explica Duda.

Ellos no recuperan a nadie para la cita. Dice el técnico que con lo que tienen tendrán que intentar el objetivo y no espera a Andresito hasta el final de la campaña. "El tiempo es muy relativo. Es difícil que llegue a los 'playoff' pero es posible. No es una ciencia excata". No han tenido muchas lesiones musculares, pero esta será de larga recuperación y se una a las cuatro graves ya sabidas.

Tienen mañana un rival muy complejo en el que centrarse. "Han conseguido la victoria contra Osasuna para meterse en la Copa y les vino muy bien. Han encadenado varias victorias consecutivas que le convierten en el equipo más en forma de la Liga, pero nosotros tenemos nuestras armas y virtudes y veremos seguro un buen partido." Las claves estarán en frenar su juego dinámico. "Tienen un gran dinamismo. Habrá momentos de más posesión de ellos, pero defendemos muy bien la presión contraria y el ataque posicional de los rivales. Tenemos que creer en lo que hacemos y evitar los detalles en la defensa del cinco para cuatro que ojalá tengamos que utilizarlo".

La afición cumplirá un papel importante en darle alas al equipo, aunque son conscientes de que no es una buen día. Duda recuerda que en las últimas semanas, sin quitar hierro a los fallos, no han tenido suerte con las decisiones arbitrales y que tendrán que utilizar el coraje que les ha dado el aplazamiento del partido frente al Valdepeñas para buscar una victoria que les daría mucha moral.