La directiva del Efesé no vende, pero no volverá al palco del Cartagonova

El presidente del FC Cartagena ha roto su silencio meses después y lo ha hecho en una comparecencia de prensa sin preguntas en la que ha querido aclarar varios asuntos sobre el presente y el futuro de la entidad. Más Belmonte que nunca ha intentando hacer llegar un mensaje a los aficionados.

Ha empezado, según ha explicado, por el final. "El Cartagena es el peor equipo de la categoría y el mayor responsable soy yo y digo por el final porque el pasado 26 de enero, a las 19 horas, salí al garaje con mi mujer y mis hijas y nos encontramos cinco chavales con chándal negro y la cara cubierta con braga. Venían de poner pegatinas en mi contra en mi portal intimidando a una familia en su casa".

Admite que decidieron esperar en la puerta, porque iban a volver. "Entablamos una conversación con ellos. Mi primer comentario fue que no voy a permitir amenazas e intimidaciones y así lo entendieron. Educados y dialogantes me mostraron su disconformidad ante la falta de explicaciones y ellos mostraron su preocupación por la mala situación del equipo mientras tiraban las pegatinas al contenedor".

Asume dice su errores para corregirlos. "No nos está saliendo nada de lo planificado. Somos los mismos que hace 10 años trabajamos por un sueño. Cinco años en fútbol profesional y seguimos peleando por seguir, mientras 16 equipos han perdido la categoría".

Dice que han pecado de invertir todo en el césped. "Somos el club referente de la Región. Nuestro escudo lo respalda la cantera, un filial y una ciudad deportiva a medio camino. No abordamos la segunda fase porque no era necesaria".

En lo que al futuro se refiere ha explicado varias cosas. La primera es que no llamó a nadie para venir. "Nadie me va a decir cuando me tengo que ir. En mi empresa destaca el compromiso, aceptamos las críticas constructivas pero no las amenazas, las coacciones o las llamadas a media noche con número oculto".

Se ha mostrado dolido y pide educación a los abonados a la hora de sus manifestaciones a los trabajadores del club. "No todo vale, hemos paseado el nombre de la ciudad por todo el país y trabajamos para dar alegrías a los aficionados".

Explica que el silencio administrativo fue una estrategia para dar protagonismo al césped. Lo consiguieron con la salvación y este año no ha funcionado. Confirma que el club tiene viabilidad para el futuro incluso descendiendo.

Ha reconocido que negocia con Miguel Ángel Jiménez Bosque para obtener capital y que se sumen al proyecto, pero que de momento no hay acuerdo. "Sería un sueño que nos sucediera capital cartagenero. Mi despacho sigue abierto para seguir negociando".

Ha anunciado por último, que no volverán al palco. Ya se ausentaron el pasado domingo. "No le hacemos un favor al equipo y no estamos dispuestos a aceptar ciertas actitudes que no compartimos, veremos los partidos en otro lugar".