Las dificultades de Fernández Romo para su último once en el FC Cartagena frente al Mirandés

El técnico del FC Cartagena, Guillermo Fernández Romo, afronta el último partido de la temporada con la ilusión de volver a ganar en casa para despedir un año durísimo con descenso incluido. En la previa del encuentro ante el Mirandés, Romo repasó la situación deportiva, médica y emocional de su plantilla, marcada por las numerosas bajas, la exigencia de un rival que se juega el ascenso y el desgaste acumulado tras un curso muy complejo.

“Llegamos en un momento complicado, con la energía muy justa, muchas bajas y problemas incluso para alinear el partido de mañana”, reconoció Romo. Enfrente, un Mirandés que pelea por subir a Primera División o, como mínimo, mejorar su posición en el playoff. “Nosotros tenemos que ordenar lo que tenemos y hacer el mejor partido posible. Terminar con competitividad es una obligación”.

A pesar de no jugarse nada a nivel clasificatorio, el técnico deja claro que el objetivo es cerrar la temporada con buena imagen y, si es posible, una victoria que redondee los últimos partidos en casa: “Ojalá podamos ganar los tres últimos partidos como local. Estando todo mal, eso sería algo positivo”.

diferencia lo deportivo y lo emocional

“Yo no tengo ganas de que se acabe”, confesó con franqueza. “Este es mi trabajo, me gusta, estoy feliz aquí en una ciudad increíble, en un club que ha sido un lujo entrenar. Pero me queda la rabia eterna de no haber conseguido girar nada en lo futbolístico”.

El técnico madrileño no oculta el desgaste emocional acumulado: “Ha habido mucho alrededor del equipo, no solo en lo deportivo. Pero eso no me ha impedido disfrutar del trabajo, del día a día, de la gente”.

El FC Cartagena afrontará el encuentro con una larga lista de ausencias: los internacionales Pablo Campos, Nico Sipcic, Vuckevic y Rafa Núñez están con sus selecciones; Gastón y Jorge causan baja por lesión y tarjetas, respectivamente, y Assane sufre una rotura de isquiotibiales que lo tendrá entre 4 y 8 semanas fuera.

Otros como Kiko Olivas, Alcalá y Luis Miñoz llegarán justos, pero forzarán para estar presentes: “No están en condiciones, pero quieren estar. Mañana es el último partido y queremos estar todos juntos”.

Para completar convocatoria, varios canteranos del filial entrarán en la lista: Jesús, Lázaro, Andújar y Checo. También podrán estar Dani Luna y Salim, junto a los porteros sub-23 del primer equipo.

su adiós anticipado

Preguntado por su continuidad, Fernández Romo fue claro: “No me merezco continuar. No he conseguido el objetivo ni girar lo futbolístico. Este club necesita un entrenador que empiece desde la confianza y el mérito reciente. Yo he tenido mi oportunidad”.

Añadió que su relación con la directiva ha sido buena, pero asume con naturalidad que su etapa ha terminado: “Es una decisión de fútbol, no personal”.

Sobre el futuro del club, lanzó un mensaje de confianza, aunque con dosis de realidad: “Es normal que ahora haya incertidumbre. Aún no se han tomado decisiones. Pero Paco Belmonte ya ha hecho proyectos sólidos y está capacitado para volver a hacerlo. Lo importante es empezar a construir desde ya”.