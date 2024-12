El detalle que no se vio en el sorteo de Copa de La Minera y el Real Madrid: "Las camisetas tenían truco"

El día 8 de diciembre cambió la apacible vida de los jugadores, técnicos y directivos del CD Minera de la 2ª RFEF. El momento en el que la suerte determinó que se medirían al Real Madrid les hizo ser portada y todo el mundo sabe ya quienes son los héroes del Llano del Beal.

Ese día, por encima de los futbolistas, se hicieron famosos los niños de Francis Ferrón, porque iban con la camiseta del Real Madrid debajo de la elástica de La Minera. Todo el mundo pensó que esos niños sabían cosas y resultaron adorables ante toda España.

Sin embargo, pasó desapercibido lo que confiesa el feliz papá de Enzo y Airam. "Llevaban la del Barcelona encima también y la del Athletic de Bilbao. Tienen mucha calle los dos". La única que no llevaban era la del Mallorca, porque era la bolita que no querían.

Aunque los niños de 5 y 10 años habrían preferido al Barcelona, todo el mundo les vio con la camiseta del Bellingham, pero repasando imágenes es cierto que también habían lucido las del Barcelona.

COPE Uno de los niños con la camiseta del Barcelona

Los niños tienen camisetas de muchos equipos e iban preparados parea la ocasión, aunque seguramente la que más ilusión les haga es que usará su padre para jugar un partido histórico. El delantero algecireño se había enfrentado al Barcelona y ahora va a poner otra muesca en su revolver y quién sabe sin con gol.

Lo que está claro es que la vida se ha vuelto una locura después de sorteo y eso que ellos quieren centrarse en la Liga y seguir con una brillante trayectoria deportiva que les llevó al ascenso y a estar en la zona alta desde el inicio de competición.

Es consciente de que cuesta, porque el Real Madrid mueve mucho y ellos serán su rival en el mejor regalo de Reyes Magos futbolero.

COPE Con la camiseta del Real Madrid

"La gente quiere pagar el doble por las entradas"

Los teléfonos echan humo. El Cartagonova se va a llenar, pero solo con los mensajes recibidos también se llenaría. "A día de hoy todavía, ahora mismo tengo mensajes de «Oye, por favor, recoge una entrada para mí». Es que no podemos. Yo tenía reservadas algunas, unas 40, pero me consta que hay que compañeros que hasta 200".

Se ha llevado algunas sorpresas. "Buah, muchísimas. Lo dije en la radio cuando fuimos con los compañeros. Le dije que había gente que creía que había muerto y me hablaron el otro día. Gente con la que llevaba mucho tiempo sin hablar y que me quería pagar el doble. No es eso, simplemente no puedo".

Él es veterano, pero reconoce que los jovencitos están desbordados de ilusión. "Imagina enfrentarte al Real Madrid, con 20 o 21 años, con todo el fútbol que le queda por delante. El premio que es para nosotros, que llevamos tantos años, imagínate para los jóvenes la ilusión que le hace a ellos enfrentarse al Real Madrid".

Nada más conocerse el rival dice que tenía cientos de mensajes de cariño. Cariño como el que reciben de sus fieles. A los que no les seguían les invita a hacer 'pretemporada' acudiendo a animar al partido frente al Torremolinos.

CD MInera Primer día de venta de entradas

Para llegar a este momento tuvieron que golear en Navarra y eliminar al Alavés, un partido inolvidable. "Sí, los amigos que vinieron de aquí, porque yo estoy viviendo en Águilas, y los amigos que vinieron de Águilas me decían que había momentos del partido que no se sabía quién era la Primera División por lo bien que jugamos. Al final intentamos disfrutar con la idea que tenemos y el buen trato de balón. Sabiendo que evidentemente teníamos pocas posibilidades, pero la fe nos la perdíamos. Y como lo dije en varios medios que en el hecho de decir que cuando tocó Alavés, decíamos, hostia, pues le podemos meter mano, nos lo podemos cargar".

Dicho y hecho. Ahora es más difícil soñar, pero le preguntamos quién se pide en la siguiente ronda y si ahí será el Barcelona. "Dale, pues ya está, pues eso mismo. Vamos a intentar lucharlo, vamos a intentar pelarlo hasta el final y sabiendo que es muy difícil, pero son once contra once y la ilusión que tenemos nosotros no la tienen ellos, está claro. Y las ganas de este partido, ellos no van a venir con la ambición que tenemos nosotros".

"La ilusión nuestra no la tiene el real madrid"

Se ríe de pensarlo solamente, pero el Real Madrid también tendrá un calendario más complejo antes y después. "Pueden tener un mal día". Lo que tiene claro es que van a pelar hasta el final. No han elegido todavía las camisetas que quieren, pero él sabe muy bien. "La de Modric, lo tengo muy claro y los menos jóvenes elegiremos antes. Es un gran futbolista y una personal normal, muy buen deportista".

Dice que está disfrutando mucho del fútbol y que deben aprovechar el tirón de La Minerica. Hay gente que ahora nos tiene más en cuenta. También nos tenemos que aprovechar, tenemos que ser inteligentes, aprovecharnos del tirón de ahora de La Minera e intentar enganchar gente ahora para la segunda vuelta, para que nos ayuden, porque somos un club pequeño, un club que está creciendo y cuantos más seamos, mejor".

Desea que sirva para que los niños del pueblo se hagan de La Minera y sientan orgullo de los jugadores que conforman una muy buena plantilla. Sueña con hacer uno de los goles de su carrera, pero sobre todo ser feliz y hacer feliz a la gente.

Enseguida se abrirá la venta al público en general y en el club creen que en poco tiempo se colgará el cartel de no hay billetes para el partido más importante de los 75 años de historia de la entidad minera.