La despedida de Damián Musto eclipsa el Cartagena- Castellón

El FC Cartagena y el Castellón se verán las caras este sábado en el Cartagonova, a partir de las 18.30 horas, pero el protagonista del choque será el argentino Damián Musto que se despedirá de su afición.

La decisión de regresar ya a argentina es un aliciente para que algunos aficionados regresen al Cartagonova para tributar un último aplauso a un futbolista comprometido que lo dio todo en el campo y aportó personalidad y madurez en el vestuario.

En la previa, Guillermo Fernández Romo ha explicado su postura. "Yo creo que cuando hay una decisión que supera tanto lo profesional, es algo tan personal, que se produce un cambio de vida, de hábitos, de rutinas totales, no hay nada que decir. Solo es algo positivo y hay que apoyarle. El vestuario está con ese sentimiento y sabiendo que vamos a perder a un chico que ha sido un referente a nivel humano, a nivel futbolístico en estos años y que eso es una pena. Por otro lado, también te tiene que dar la satisfacción de que te ha aportado mucho y que ahora tiene otro camino".

un buen rival

En lo deportivo, se medirán a un recién ascendido que ha demostrado tener una idea de fútbol atractiva. "Un equipo con una propuesta muy clara, en el que continuamente quieren generar situaciones dañinas sobre tu portería, que eso es complicado de manejar y de sujetar, porque al final son siempre muchos jugadores sobre tu última línea".

"Un equipo muy difícil, que maneja encima jugadores muy buenos, por eso también ha ido consiguiendo todos los puntos y ha sido capaz de meter tantos goles porque maneja jugadores muy buenos y con la duda un poco sobre ver qué estructura también nos va a utilizar, si va a seguir con defensa de cuatro, si va a volver a la línea de tres, un poco es la duda que podemos tener en cuanto a preparación".

El punto logrado en Coruña se valora, pero no deja satisfacción. "A ver, satisfacción de un punto no y tampoco mal por no haber ganado porque todos los partidos buscamos lo mismo, para nuestra desgracia no hemos sido capaces de hacerlo. Cuando hemos relacionado algo de mérito con algo positivo, bueno, eso te queda la sensación de que puede ser un camino importante en el que seguir construyendo, que es lo que pasó el otro día".

Sigue acumulando muchas bajas. "No estamos al cien por cien todos, evidentemente es así, pero vamos que no descubro nada ni es una justificación, en la realidad la semana pasada fuimos con muchas bajas obvias y esta semana pues tenemos a Luis, Gastón y Jorge confirmadas, que no van a estar disponibles".

También es largo el capítulo de las dudas. "Damián, como Nico, como Vuke, Rafa ha llegado ayer a las 10 de la noche a Cartagena", explicaba Fernández Romo.

la cantera

Valoraba la actuación de Jesús en tierras gallegas. "Yo creo que lo vimos todos, que no era un partido fácil a responder, porque además el valor del rival con el que se tenía que enfrentar, el escenario y todo, yo creo que estuvo a la altura. Son chicos jóvenes que necesitan también continuidad", aunque se encuentra con el problema de las fichas federativas.

"El otro día yo, en serio, no podía hacer cambios. El otro día yo tenía tres cambios, que era un sub-23 por un sub-23 y los dos los mayores, porque ni Julián ni Alcalá viajaron para jugar. Lo hicieron por acompañar al equipo, pero no estaban en disposición de jugar. En esa cuestión, cuando haces la alineación, yo nunca quiero tener cuatro fichas sub-23 en el campo, porque ahí pasa cualquier circunstancia y es alineación indebida".

Le preguntaban al técnico si meter dos goles son luces para un equipo como el suyo, pero cree que no es tanto eso. "Luces creo que vamos viendo durante las semanas que han ido pasando porque si miro para atrás lo del Burgos, tú piensas que ese partido es imposible haberlo perdido. Vas a otros partidos y también, pero creo que es la nueva oportunidad, tenemos que saber qué es lo que hacemos bien para mantenerlo, qué es lo que tenemos que seguir mejorando y esa es la idea de mañana".