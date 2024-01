La COPA ilusiona al Efesé, pero más el intento de remontada

Julián Calero se ha reilusionado y ha cargado las pilas durante las vacaciones y hoy ha hablado del choque de Copa del Rey del próximo domingo ante el Valencia CF. Llega un histórico, aunque la mirada albinegra mira más a la Liga. Eso sí, el mister quiere un Cartagena competitivo.

Tienen ilusión en la Copa, pero evidentemente ese torneo está reservado a los de Primera y la salvación es el objetivo en este 20024 en el que el técnico avisaba que quieren sorprender a sus aficionados y que vuelvan a creer. Sobre la llegada de Andy Rodríguez, “queremos darle un aire nuevo al equipo, limpiar cabezas y que los que vengan lo hagan para ayudar a los que están aquí. Intentaremos generar una dinámica nueva y para eso necesitamos caras nuevas como Andy. Su lesión está más que olvidada. Necesita minutos y volver a recuperar su nivel. Estamos encantados de que esté aquí”, destaca.

Sobre el futuro, “tenemos una nueva Liga de 21 partidos. Tenemos que intentar volver a regenerar al equipo y para ello habrá que cambiar algunas cosas”, insiste. La afición va a volver a responder este domingo en el Cartagonova. “La gente no falla. A los desencantados les digo que se vuelva a ilusionar. Por nuestra parte no va a quedar. Yo estoy preparado y he vuelto a ilusionarme. Es un partido bonito para ellos, un histórico y con mucha calidad. Sabemos que es muy difícil pero vamos a competir para que la gente se sienta orgullo de nosotros”, explicaba este mañana desde la ciudad deportiva.





Alrededor de 7.000 entradas se han vendido para el choque copero, que tendrá además la compañía del frío en un fin de semana ilusionante para el deporte de Cartagena,

El filial albinegro de Pepe Aguilar también jugará el domingo a las 12.00 en el campo del Racing Cartagena Mar Menor.