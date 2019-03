El compañerismo de Elady, por encima de los goles.

Elady Zorrilla es otro gran ejemplo de la disciplina con la que la plantilla del FC Cartagena está llevando la temporada. No se hundió cuando no veía puerta y era suplente. No saca pecho cuando marca el ritmo del gol y lleva anotadas quince dianas. Está feliz, pero demasiado ocupado en lo que está por venir como para festejar en exceso su idilio con el gol. "La verdad es que está siendo un buen año, pero de nada servirá si no ascendemos, porque eso es lo que queremos. No es la mentalidad que nos mete Munúa, es la mentalidad que tenemos todos los jugadores y la ambición de hacer grandes cosas. Todos los que estamos aquí queremos jugar en el fútbol profesional el año que viene y en eso estamos".

Satisfecho del triunfo en Melilla, por encima de los dos goles que finiquitaron una racha negativa que duraba mucho tiempo." Yo creo que trabajamos muy bien y fuimos mejores que el Melilla durante los 90 minutos. El gol viene en una acción de pérdida cuando estábamos atacando, pero el rival es potente y también juega. Estaba o está en 'playoff'' que no sé cómo está la cosa. Hicimos un gran partido. Ni los goles míos, ni las asistencias de Moyita. Es trabajo de equipo. Estamos arriba porque tenemos un gran cuerpo técnico, una gran directiva y qué te voy a decir, es de todos aunque guste que hablen de ti". Y se habla. Es el jugador de moda y todos los niños quieren ser él.

Habla del potencial de un plantel que tiene que seguir demostrando los motivos que le han llevado a estar en lo más alto de la tabla."Dicen que era la mejor plantilla que habían formado y es que somos el mejor día del Grupo IV, a día de hoy. Mañana no sé qué pasará. Sé que la ambición y la ilusión del equipo está por encima de la calidad", indica y eso en un equipo de jugones son palabras mayores.

La humildad es la bandera del plantel y también del máximo goleador. "Es un paso muy importante, pero descartar equipos es de no ser listo. Hay que estar enchufados y no parar de pelear para sacar más ventaja. Vamos a muerte para ser primeros. No pasa nada más por nuestra cabeza que ser primeros y ascender. Este equipo trabaja a tope y de superior categoría en los entrenamientos. Hay muy buenos preparadores físicos en la categoría, pero es verdad es que estamos en muy buen momento porque hay una plantilla en la que los que no son titulares son tan buenos o más que los que jugamos".

No le da excesiva importancia a los goles, porque por encima está el objetivo. "Es mi récord en Segunda B, pero sin los compañeros que tengo no los llevaría. No tiene nada que ver que los meta yo. Siempre de cara a gol he tenido acierto, Ojalá Aketxe o Rubén termine pasándome, porque eso sería señal de que seríamos primeros sobrados". De cara al domingo, lo tiene claro. "Estoy seguro de que vamos a ir a ganar y con todo el respeto al Sevilla Atlético, porque nos lo van a poner difícil. Estamos preparados para comernos al que venga. Hay que sacar los tres puntos, porque hay un duelo directo es puede ser una buena ocasión para aumentar las diferencias", concluye el jienense.