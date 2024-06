La claves de Duda para el tercer choque de la final de la Liga de fútbol sala: "A un paso"

Lo sabe como entrenador y como exjugador. Conoce lo que sienten sus jugadores, sus miedos y sus ilusiones. Sabe las carencias y las fortalezas de los suyos, pero también de un rival que no se va a dar por vencido. Ha sentido otras veces lo que supone un partido que puede tener como premio un título de Liga.

Son palabras mayores, pero Duda es el hombre que la directiva del Jimbee Cartagena trajo para hacer campeón al equipo. Este es su momento, aunque cosas del destino, será ante el equipo con quien tanto ganó. La Final cambia de escenario este viernes y en Cartagena puede haber noche larga, más que la de San Juan, si se consigue vencer y alzar el trofeo.

Obviamente, el objetivo no está conseguido, ni será sencillo, por lo que el entrenador contempla y quiere que se contemplen todos los escenarios posibles. "Ya hemos tenido partidos que podían ser definitivos en Cuartos y en las semifinales y tenemos que afrontarlo parecido. Saber que es posible perder, ir por detrás en el marcador y que no está ganado y luchar con mucha confianza, pero con mucho miedo a perder porque no queremos perder. Sabemos todo el arsenal de ElPozo, pero tenemos que volver a conseguirlo para ser campeones".

Gestión de crisis

A pesar de la ventaja que tomó su equipo con dos victorias en Murcia, asegura que no hay exceso de confianza. Le preocupa, eso sí, la gestión de las emociones. "El exceso de presión de tener que ser campeones ahora que está tan cerca, pero confiamos en ellos porque han sabido llevar esa presión hasta ahora. Son un grupo que quería llegara este momento. Es un grupo bueno que quiere dar un paso definitivo y hacer historia. Hay que seguir soñando con esa posibilidad".

La ilusión está intacta y tienen la certeza de que son capaces, porque además lo han demostrado en las grandes ocasiones que se han ido sucediendo durante la temporada y hasta en cada entrenamiento. Les falta un pasito más. Puede ser este viernes o en los dos partidos extra que tendrán si no lo consiguen a la primera.

Quiere que el partido se parezca más al segundo que el primero, porque frente a ellos habrá "un equipazo", pero quiere utilizar todas las armas y especialmente la fortaleza mental que tienen sus pupilos. También cuenta con su gente. "Habrá un llenazo total y el club se está dejando la piel para que todo salga bien", advierte el entrenador del equipo melonero.