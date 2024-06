Cedric, primer fichaje del nuevo Efesé de Abelardo

El Cartagena sigue configurando su plantilla para la Liga Hypermotion sin prisa, pero sin pausa. A las renovaciones de Andy, Ortuño, Alcalá, Jairo o Musto y la contratación del nuevo entrenador, se une hoy la llegada de Cedrid, que se convierte en el primer fichaje.

El futbolista de 22 años procedente del Ceuta ha sido anunciado este miércoles como nuevo refuerzo para la banda. "El FC Cartagena SAD informa que en el día de hoy ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Cedric Teguia ( Camerún 1/10/2001) para las dos próximas temporadas, por lo que el extremo hispano camerunés se convierte así en el primer fichaje del FC Cartagena para la temporada 24/25".

Cedric Wilfried Teguia Noubi, camerunés de nacimiento y nacionalizado español, llega a sus 22 años al FC Cartagena, que ha valorado su aportación al Ceuta en el curso recién terminado. "Llega tras una brillante temporada en la AD Ceuta. Sus 8 goles y 4 asistencias en 37 partidos han resultado determinantes para que el conjunto caballa lograra clasificarte para el play off de ascenso a La Liga Hypermotion".

Su curriculum

Es un jugador internacional de las categorías inferiores de España. Ha defendido la camiseta nacional en 30 ocasiones con la sub 17, sub 18 y sub 20. El club ha recordadado los inicios del futbolista. "El nuevo jugador del Efesé se formó en la cantera del Atlético de Madrid y con 17 años ya estaba debutando con el filial colchonero en 2ªB. Tan solo 2 años más tarde, en la temporada 2020/2021, Cedric fue cedido al Real Oviedo donde debutaría como profesional en LaLiga, y lo hizo precisamente enfrentándose al que va a ser su nuevo equipo, el FC Cartagena. Además, el extremo camerunés ha pasado por el Albacete, Celta B, Córdoba, Intercity y la anteriormente mencionada AD Ceuta".

Veloz, con desborde y atrevimiento y con gol, será la primera incorporación de este nuevo Cartagena.