Un Cartagonova vacío dolerá: "Quién mide el dolor del Efesé"

El amor no debería doler, pero duele. Más todavía daña el desamor. Le duele al 'culpable', hace herida en el dañado e incluso a los que solo lo sufren a media distancia. Sea como sea el Efesé está doliendo y no es de hoy y no es solo una cuestión de si la dichosa pelota entra. Que no entra también es verdad.

Quizás es tarde. Hoy me acuerdo que hace meses, medio en broma medio en serio, recomendaba unos ejercicios espirituales para el entorno del FC Cartagena, porque yo sigo pensando que hablando se entiende la gente y ese día salí cabreadísima de la sala de prensa. Me acuerdo de ese momento con la tristeza que da ver el crispado ambiente que hay en el mundo futbolero en una ciudad, que vive de forma agónica su quinto año de forma consecutiva en Segunda.

Más allá del dolor por un más que previsible descenso deportivo, la incertidumbre se come la poca moral de una afición que el domingo protestará contra la propiedad y les pedirán que se marchen. No siempre fue así y es difícil fechar el día en el que todo comenzó a romperse. Dolerá ver el Cartagonova vacío como ha dolido verlo vaciarse.

no hay aparato para medir este dolor

Es difícil elegir el momento justo en que todo se torció exactamente, al igual que es difícil cuantificar el dolor. Obviamente a los que mandan en el club hay que respetarles su dolor. Lo tendrán, aunque no lo hayan comunicado quizás en ese momento en el que este lío pudo tener solución. No diré que sencilla. Estoy segura de que les duele, aunque también sé lo que duele a quienes nada pueden hacer más que sufrir.

El dolor de los aficionados es real, fuerte en muchos casos y no puede quedar eclipsado por personas que aún no siendo parte del club, tienen sus intereses. Y sí, esto es la vida real y hay gente que aprovecha las crisis. Eso no es la afición del Cartagena. La afición es la que cuando se le dio motivos creyó, a pesar de las dificultades y solo demandaba información. Saber qué pasaría incluso más allá del descenso y seguirían apoyando.

En eso, Calero fue un oásis. El técnico madrileño dio a todos lo que necesitaban, esa esperanza surgida de un espíritu optimista y combativo. Si él no bajaba los brazos, nadie lo haría, pero solo tapaba el verdadero dolor que ha ido en aumento.

Un dolor que también sufrimos los periodistas, aunque cada uno lo gestione desde un prisma distinto. A veces equivocado, porque no somos ni jueces, ni protagonistas y eso no hay que olvidarlo nunca que se ejerce el periodismo. Nadie es perfecto y esta es una historia en la que ha faltado comunicación. Como cualquier empresa, pero sin ser una factoría al uso, necesita gestionar las crisis. El silencio es mal compañero.

Generalizar y bailar en el insulto continuo no fue tampoco una buena elección de quienes escogieron el método en cualquiera de los bandos porque se convirtió todo en un conmigo o contra mí. La ira de algunos, los intereses de otros, los silencios fueron creando un caldo de cultivo que ha envenenado incluso a esos aficionados que salían tristes del fútbol, pero sabiendo que el año que viene fuera en la categoría que fuera seguirían ocupando su butaca en el Cartagonova.

Faltó seguramente humildad y un mensaje real de "a pesar de que se pone cuesta arriba, juntos podremos hacerlo". No soy yo quien debió escribir ese guion, pero pienso que pudo haber minimizado la herida. Sobran guerras particulares, que se deberían haber alejado de las salas de prensa, de los periódicos o de las radios. La espiral de cuanto más feo suene mejor, es dura para quienes sienten el dolor del Efesé sin perder la perspectiva y sin borrar los recuerdos buenos.

Como empresa no están obligados a contar lo que no quieran. En esta empresa hay corazones blanquinegros, que si bien no pueden exigir, si están en su derecho de retirar su apoyo a quienes no les convencen. No tienen derecho a insultar, ni a acusar de delitos sin pruebas, ni a dudar del dolor de trabajadores rasos del club, que hasta el día en que trabajen en el Cartagena currarán como profesionales con errores o con situaciones complicadas. A ellos, también les duele el Efesé de otra forma.

Breis decía que ellos perderán su trabajo, y por ejemplo los medios solo bajaremos de categoría. A mí me encanta estar en el Tiempo de Juego, pero sobre todo me gusta sentirme orgullosa y que mi ciudad salga a nivel nacional por cosas buenas. Lo que no me gusta es que la crispación llegue a tal punto en que ya no se repartan ni carnets de buenos o malos aficionados, sino que se dispara sin mirar.

No me gusta que el daño sea a culpables y no culpables, que en vez de repartir carnets ahora se intente medir el dolor de un club que más allá de lo deportivo, duele a mucha gente aunque cada uno lo exprese de una forma. Claro está que este Cartagena duele. Y entre las muchas cosas que tengo claras es que a mí nadie va a decirme que no me duele. Me duele el presente, me duele el futuro y me duele aquel momento que no pudimos evitar y en el que todo empezó a romperse.