Cartago cuida de Cartago: Las peñas del Efesé detienen su manifestación para apoyar a los trabajadores de Navantia en huelga de hambre

La tarde de este lunes, el corazón albinegro latió con fuerza por las calles del centro de Cartagena. Cerca de un millar de aficionados del FC Cartagena, convocados por la Federación de Peñas, se manifestaron pacíficamente para mostrar su preocupación por el incierto presente del club de sus amores. Una marcha que fue más que una protesta: fue un acto de amor, de comunidad y de dignidad colectiva.

La movilización se mantuvo firme pese al reciente anuncio del futuro traspaso de propiedad del club. A muchos no les convencen los silencios, las formas ni los plazos. No se entendió la salida apresurada de la campaña de abonos, sin una hoja de ruta clara y sin una palabra previa con quienes siempre han estado al lado del equipo: su afición. “Desde esos anuncios no se han dirigido a nosotros”, lamentó Eduardo Noguera, portavoz de la Federación de Peñas Albinegras.

En primera fila, exjugadores como Paco López, Ruiz López o Juanmi. Detrás, una marea humana diversa: padres con niños, jóvenes con camisetas de temporadas pasadas, mayores con bufandas al cuello en pleno julio. Todos con un mensaje claro: el FC Cartagena es mucho más que una empresa.

"Belmonte vete ya" compartió la banda sonora con las alusiones a Felipe Moreno y con el más repetido: "Cartago somos nosotros", lema también de la pancarta que acompañó a los aficionados en su recorrido.

Maite Fernández Apoyo a los que están en huelga de hambre

El momento más emotivo llegó cuando la marcha se detuvo frente a los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia, en huelga de hambre. El aplauso fue largo, sentido, sincero. Varios se secaban las lágrimas. Fue un gesto entre cartageneros, de quienes sufren por su club hacia quienes luchan por su pan. Un “Cartagena con Cartagena”, que culminó con el himno del club sonando a pleno pulmón.

El recorrido fue breve pero simbólico: desde la calle del Carmen hasta el Palacio Consistorial, pasando por puntos emblemáticos de la vida urbana y sentimental de la ciudad. Una marcha en pleno verano, conscientes de que muchos aficionados están fuera o en la playa, pero también sabedores de que el sentimiento no se toma vacaciones.

En breve, el club debería aclarar el proceso de venta y presentar a quienes regirán los destinos del Cartagena tras el descenso, pero las dudas son muchas más que las certezas. Los aficionados no quieren ser negativos, pero no pueden ser optimistas ante el desolador panorama.

La manifestación finalizó en los Héroes de Cavite, donde volvieron a sonar cánticos y donde quedó claro que, pase lo que pase en los despachos, el alma del Efesé está en la calle, en la gente, en ese aplauso que unió causas y corazones. No serían todos los que son, pero se ha hecho notar su presencia y su sentimiento en las calles de la ciudad.

Desde la federación de peñas siguen pidiendo cautela a la hora de abonarse a la entidad, que ha marcado unos plazos muy cortos para los descuentos ya que se se evaporan el día 23 de este mes.