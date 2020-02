El Cartagena vuelve a dudar en defensa y empata en Algeciras

El Cartagena mantiene la distancia con el liderato porque el Marbella, como el equipo abinegro, no pasó del empate. Los de Borja Jiménez han rescatado un punto en el Nuevo Mirador de Algeciras tras haberse adelantado los locales desde el punto de penalti. Una extraña jugada de Carrasquilla, con un agarrón más que evidente, servía para que los andaluces se adelantaran desde los once metros en el primer tramo del partido (m.22). Se repiten los errores defensivos y las dudas, ya que el Algeciras remataba con notoria claridad y especialmente en las jugadas a balón parado. El Efesé duda más de la cuenta y eso no ayuda a la creación. Elady tuvo la opción de empatar, pero fue Vinicius Tanque el que terminó igualando la contienda en el m.35.Mucho trabajo del brasileño que tuvo dos opciones más para marcar en su segundo partido como jugador del Efesé. Ya lleva dos tantos el cedido por el Botafogo.

El electrónico no se volvería a mover, aunque quedaba mucho por ver en un terreno de juego que ya vio el primer cambio albinegro por lesión en el primer tiempo. Johanneson dejaba su sitio a Ayala. En el segundo tiempo arrancaron mejor los de Borja Jiménez que reclamaron incluso un gol fantasma del incansable Elady. Su balón tras un complicado remate terminó dando en el larguero, pero la imagen no aclara si rebasó completamente la línea. En el capítulo negativo, Andújar dejó al equipo en inferioridad en el minuto 65 y ahí se diluyó parte de la mejoría realizada por el Efesé. A tres minutos del 90, el Algeciras también sufrió una expulsión y a punto estuvo el Cartagena de desnivelar la balanza a su favor, pero ni su opción ni las del rival subieron ya a marcador.

El Cartagena, que tiene mucho que mejorar en fiabilidad defensiva y al que se le acumulan las lesiones recibirá la próxima semana al Marbella en en el Cartagonova. Tendrá una buena opción de volver a la cima pero para ello tendrá que volver a ser el equipo fuerte que ha sido y seguir mejorando de cara al tramo más importante de la temporada.