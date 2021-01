El Cartagena se hunde en la tabla en un mal partido

El Mirandés se ha llevado los puntos de Cartagena con la misma facilidad que lo hizo en el encuentro de ida. En el debut de Luis Carrión el Cartagena volvió a repetir errores del pasado y eso le costó no solo no salir de los puestos de descenso, sino que además se queda penúltimo en la tabla, aunque con el objetivo cerca. Mucho tiene que cambiar el grupo para asimilar los conceptos del nuevo técnico. En el once, Datkovic y posteriormente debutaron también De Blasis, de lo mejor del choque y Antoñito en su retorno, siete años después.

Arrancó el Mirándés con mucha potencia y velocidad poniendo en serios aprietos a un Efesé dubitativo. Pablo avisó con un tiro al travesaño, aunque el protagonista del choque por los visitantes sería un recién llegado. Los albinegros generaron peligro a balón parado, pero desde el punto de penalti fue Cristo González el que abría el marcador en el minuto 25. Un minuto y medio después finalizaba bien la jugada del 0-2 batiendo a Marc Martínez.

Antes del descanso llegó el tanto de Berrocal que fue anulado por falta tras la revisión en el VAR y se alcanzó el descanso con la desventaja de 0-2 y poco esplendor ofensivo de los de casa.Carrión habló de destraste en la presión defensiva y de "partido malo" en líneas generales y que no cambió demasiado en el segundo tiempo.

Ofensivamente el Mirandés pudo haberse llevado más ventaja y el técnico lo tiene claro "se puede salvar el equipo si no jugamos como hoy y no bajamos los brazos en jugadas negativas, pero hay que cambiarlo ya". En el último tramo se anuló un gol de Gallar por fuera de juego. Mejoró la entrada de De Blasis, pero no fue suficiente.

El técnico dice que el equipo debe perder el miedo para sacar la situación adelante.