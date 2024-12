El Cartagena abandona el farolillo rojo con su triunfo 1-0 ante el Real Sporting

El Efesé ha conseguido tres puntos con su triunfo ante el Sporting, que son aire puro para un equipo que no se rinde, a pesar de todo lo que tiene en contra. Un gol de penalti le vale una victoria que es la segunda de la temporada en el Cartagonova.

La mejoría no es tal si no se consiguen los puntos y hoy los de Jandro consiguieron hacer las dos cosas, aunque sigue faltando mucho para jugar con cierta tranquilidad. Defensivamente no ha sufrido excesivamente ante un equipo que llegaba cuarto al partido.

La primera ocasión para Dubasín en los primeros compases, pero los albinegros supieron aguantar y buscar su gol, pero se le apagaba un poco la luz en los últimos metros fruto de la falta de confianza que a veces atenaza.

penalty y expulsión

Los de Jandro querían, pero las ocasiones no terminaban de consumarse hasta que Gastón molestó el saque de Yañez, y lo que en principio fue amarilla para el uruguayo termino siendo penalty de VAR y expulsión del guardameta visitante.

Luis Muñoz fue el encargado de poner por delante al Efesé, que pudo haber marcado el segundo pero Carlos Joel Sánchez tuvo una buena actuación en los minutos que tuvo que jugar. No estuvo fino el Sporting, pero Campos tuvo que hacer una de esas buenas paradas a las que acostumbra.

Los del Efesé aguantaron el marcador incluso en los 9 de añadido que decretó al colegiado y de nuevo hubo saludo vikingo ante una afición que cantó tímidamente el "sí se puede". Con esos tres puntos, el equipo sale del farolillo rojo.

Adelanta el Tenerife y se queda a siete puntos de la salvación. Tras saborear los tres puntos que saben a gloria, empezarán a preparar el encuentro frente al Castellón del próximo sábado. La noche más fría ha terminado siendo de reconciliación con el fútbol.