Carrión: "Hay que ser competitivos durante 95 minutos o los que sean"

La victoria ante el Ibiza ha sido importante en el ánimo albinegro. Los cartageneristas buscarán el sábado su segunda victoria consecutiva en el campo de un recién ascendido, el Amorebieta en una semana intensa de tres partidos. Luis Carrión recupera para la cita a Luna y David SImón. Pierde por sanción a Andújar, pero sí podrá contar de nuevo con Gallar y Boateng.

El objetivo es claro."Contentos por el último resultado y muy concienciados de que hay que hacer un buen partido fuera de casa y tratar de ir a por los tres puntos y conseguirlos".

El técnico del Efesé y su equipo afrontan la primera de tres citas importantes. "Es una semana de tres partidos importantes. Es importante disponer del máximo número de jugadores posible para afrontar un partido complicado como el primero, en Amorebieta contra un rival que no ha perdido en su campo. Son competitivos y nosotros vamos convencidos de que haremos un buen partido allí y luego el Sporting y el Eibar".

Lo primero será luchar por los tres puntos enel campo del Amorebieta maximizando los buenosminutos. "El equipo funcionó bien, pero también depende del rival. Con cuatro defensas también hemos funcionado bien. No voy a dar demasiadas pistas. El día del Ibiza nos salió bien, pero para mí el peor partido fue en Oviedo. Hay que hacer un buen partido. En casa tienes el apoyo del público, pero tenemos que ser competitivos allí. Hay que lagrar los minutos de ser competitivos. Fuera de casa se te pueden adelantar pero hay que superarlo y tenemos que intentar remontar aunque el objetivo es intentar la portería a cero".

El técnico también ha hablado del rival. "Juegan a lo mismo muco tiempo. Son muy competitivos. Pierde en Tenerife pero pudo haberse puesto por delante. Tienen sus cosas buenas y nosotros intentaremos explotar las malas". Valora la opción de las rotaciones, pero irá viendo conforme vayan acabando los partidos porque en su mente solo está el Amorebieta.

Admite que no habrá exceso de confianza porque no han sido tan buenos fuera como el pasado fin de semana y que en todo caso deberían ser ellos que han sido muy competitivos en su propio feudo. EN lo anímico, se ha hablado en las últimas jornadas de su charla con Belmonte o de los gestos de cariño que le ofrecieron sus jugadores el pasado domingo. "Yo no tenía la sensación de tener la soga al cuello, sino de que habíamos dado pena en Las Palmas durante quince minutos. Son semanas duras y suceden cosas. Lo que es de valorar es que hay un núcleo fuerte y cuando perdemos nos duele a todos. Más que la celebración de los goles, me gustó la puesta en escena de los jugadores y la forma en la que fueron a por el partido. Toca hacerlo en Amorebieta y ponernos con 15 puntos. Somos un grupo fuerte y ya lo demostramos el año pasado".