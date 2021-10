Carrión y un Efesé desatado tumban al líder con un ambiente mágico

El Efesé sonríe y su afición también en una noche en la que el Cartagonova se contagió del ambiente Champions. Ni el horario ni el día, ni el rival eran propicios para un Efesé que llegaba a la visita contra el líder tras ganar dos partidos consecutivos, pero con ganas de más y con oficio en el primer tiempo y brillantez en el segundo han tumbado a todo un club señor y un gran equipo como el Sporting de Gijón.



6719 personas, incluidos los tan añorados 'comepipas' han visto al Cartagena crecerse ante la adversidad y superar a un rival que en el primer tiempo dio más quebraderos de cabeza, pero que en el segundo periodo ha sucumbido al dominio y al fútbol de los de Luis Carrión que dio un giro al descanso con un triple cambio dando entrada a quienes quieren tirar la puerta de la titularidad. Tejera, Gallar y Luna salieron por Boateng, Cayarga y Andújar. Cambio de sistema acertado y una entrega total de los jugadores llevó al estadio a disfrutar de una noche mágica.

Gallar desatado fue clave y suya fue la jugada que originó el séptimo gol del canario Rubén Castro. Un penalti que no vio Ais Reig y que el VAR evidenció rápidamente supuso el solitario del gol de un Cartagena que pudo hacer algun tanto más ante un Sporting que no se rindió, pero que no pudo cambiar el signo del partido.

Los cartageneristas reclamados por su afición celebraron la tercera victoria consecutiva sobre el terreno de juego como una verdadera piña y como si se tratara casi de un título animados por una grada que guardará esta jornada como una de esas grandes tardes albinegras. Suman ya 18 puntos y visitarán el viernes al Eibar en su momento más dulce y con la plantilla totalmente enchufada y conectada a sus aficionados.