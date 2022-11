El FC Cartagena- Málaga de mañana llega cargado de polémicas. Al horroroso horario impuesto por la Liga para un día laborable y que deslucirá lo que por ejemplo se vio el domingo, se unen entre otros temas la prohibición de usar el bombo. Tras las últimas peleas entre aficiones, han decidido quitar un elemento que los seguidores consideran básico y eso lleva a la animosa Curva a anunciar que no habrá animación hasta que cambien esa medida. Algo que ha explicado Luis Carrión, perjudica al equipo.

"En general, que haya peleas me parece lamentable. Mis hijos vienen y yo quiero que vean el fútbol como algo bueno y eso no está bien. He estado leyendo y es una pena, porque el final pagan justos por pecadores. Yo conozco bastante gente de la Curva y son chavales majísimos, que vienen a ver a su Cartagena, a animar, y esta medida que está tomando la Liga no miran si ha pasado más o menos. Ha pasado y prohiben y salimos perjudicados. Nosotros ganamos muchos puntos por la ayuda de la gente y es una pena que en un año en el que se puede hacer historia y me gustaría que fuéramos todos juntos. No digo que sea culpa de unos o de otros, porque el club hace lo que tiene que hacer y la Curva lo mismo pero son el pulmón del campo. Les entiendo y apoyo, pero les pediría que estén con el equipo, que se que lo estarán. Me encantaría que el campo siga siendo lo mismo y que los rivales vean cómo aprietan". Muestra su apoyo a sus fieles seguidores e incide en que saldrán perjudicados sin animación.

Otro asunto que ha dado mucho que hablar es el regreso de Rubén Castro y el cartel anunciador del choque. Carrión está agradecido, pero reconoce que los aplausos para los suyos. No se fía de la situación de un Málaga que llega como colista. "Ya tenemos el ejemplo del Leganés. Sabemos que es un buen equipo y que hacen las cosas bien muchos, días aunque no están ganando. Nosotros queremos terminar la jornada con 24 puntos ".

No contará el técnico catalán con Kiko Olivas, Delmás y Ferreiro que siguen ocupando puesto en la enfermería albinegra.