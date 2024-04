Calero, técnico del Efesé "Lo vamos a sacar, con dificultades, pero soy optimista"

Al Efesé, como a sus aficionados, la semana se le está haciendo eterna. Jugar en lunes no es lo que más le gusta a Calero, porque da tiempo a pensar demasiado pero es lo que toca y así lo asume. Está pendiente de Gonzalo Verdú y Fontán que son las dudas que tiene de cara al choque de este lunes frente al Real Oviedo.

Otro factor negativo de la fecha es la posibilidad de que haya menos gente en el estadio, pero el técnico de Parla mandaba un mensaje a sus seguidores. "Hacen mucha falta. La permanencia, ya llevamos tiempo diciendo, pasa por el Cartagonova. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que sacar el máximo número de puntos posibles sabiendo que hay que hacer muchas cosas bien y necesitamos la fuerza de nuestra gente."

Les da un gran papel. "Desde enero han sido claves y aquí no podemos mirra ni el día ni el rival. Que se pongan el traje de los domingos y que tiren para el Cartagonova, que nos hacen mucha falta".

No mirar demasiado a los rivales

Es casi imposible que no se mire el resto de la jornada. No da tregua. Ganó el Villarreal B, perdió el Amorebieta y hubo empate en el derbi aragonés. El Andorra ha sacado un punto en el campo del Español. Calero tiene su propia teoría. "No quiero que mis jugadores, ni nadie nos fijemos demasiado en los rivales. Creo que la clave está en lo que nosotros seamos capaces hacer, saber nuestras necesidades y cuáles son nuestros caminos y a pesar de las circunstancias disfrutar del camino".

El míster del Cartagena insiste en algo importante. "La vida hay varias formas de afrontarla. Sufriendo con todo, que creo que no es el camino. Hay que disfrutar sabiendo que a veces disfrutar no es divertirse en exceso, pero sí compitiendo bien".

Ha hablado con sus chicos para que no miren. "Hay un pelotón muy amplio y estamos en la pelea. No estamos ni tan acerca ni tan lejos de nada. Habríamos firmado hace unos meses estar dependiendo de nosotros mismos y mirando la clasificación a la cara. Voy a ser muy positivo y a apoyar a mis chicos y vamos hacia adelante".

Un rival complejo

Calero es optimista, pero consciente de rival que van a tener en contra con el Oviedo de Carrión. "Es un reto. El Oviedo tiene una plantilla espectacular, espectacular. Me decían que tiene de baja a Cazorla y juega Seoane. Que no estaba Bastón y Alemao está siendo clave. Triplica algunas posiciones. Paulino, Borja Sánchez, Sebas Moyano... es lógico que peleen por lo máximo. Tenemos que saber que tipo de equiposomos y hacer las cosas bien, porque estamos preparados para ello." y añade que ""Tenemos muchos motivos para ser optimistas. Hemos mejorado mucho, aunque nos ha faltado acierto. Sé que vamos a sacar esto adelante, con dificultades, pero lo vamos a sacar".

No quiere obsesiones con la falta de gol. No es el único aspecto que ha hecho que no se gane en las últimas jornadas. Tienen que seguir trabajando bien y el gol volverá.

Saben de dónde vienen y pide tranquilidad y seguridad a sus chicos y el ánimo de sus fieles.