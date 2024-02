Calero, técnico del Efesé, señala a los culpables

El Cartagena vuelve a jugarse tre puntos importantes ante el Mirandés, uno de esos clubes modélicos, a los que tantos otros deberían imitar. No obstante el partido se juega en el césped y arrancarán once contra once. Aunque también la cita se jugará en las gradas y aunque lo importante es la calidad, el aforo del estadio volverá a estar casi completo. "Tengo una satisfacción tremenda del papel que están jugando".

Julián Calero que no quiere una sola distracción del camino marcado, señala a quienes sera los culpables del éxito y de la salvación del equipo y pone deberes para los más de 90 minutos en los que pelearán por la victoria como cada semana.

El mister albinegro cuenta con dos bajas por lesión; Narvaez y Luis Muñoz no podran ayudar a sus compañaeros ante un equipo al que Calero ve metiéndose más en la zona alta que en el lío que buscan los albinegros para que el descenso se juegue entre más equipos. Los ve peleando por el 'playoff' y lo califica como una especie de filial, pero a lo bestia.

Elogios para el rival, pero el técnico sabe que los suyos están enchufadísimos. Cellou irá convocado con la primera plantilla y será una dinámica tras la salida de Jansson en el mercado de fichajes.

Por cierto, que eso de que haya muchos en la lucha debe pensar el Amorebieta tras su triunfo ante el Elche. El Huesca suma un punto en el campo del Eldense para seguir dejando la tabla ajustada en el otro partido de esta jornada de sábado.