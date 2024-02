Calero espera un partido "a cara de perro" para el Efesé en Albacete

El Efesé visitará al Albacete este sábado. El único jugador descartado es Luis Muñoz, que sigue lesionado. Corren aires distintos en el entorno albinegro y hasta la enfermería va quedándose sin inquilinos. Lo normal es que sí cuente con Poveda, que curiosamente marcó el año pasado en el Belmonte. La racha de victorias (5 de 7 y 3 de forma consecutiva) del equipo es importante y ha puesto al equipo en el pelotón de los que quieren salvarse. También ha aumentado la lista de equipos en problemas, que ya incluye al rival de este fin de semana.

Como el equipo albinegro llevaba tanta desventaja, todavía no se ha conseguido nada, aunque a la vez se ha hecho mucho. Precisamente, Julián Calero, artífice de un porcentaje importante del éxito, es el que recuerda lo importante que es seguir y seguir. "No podemos hacer la goma". Sabedor de que no se puede ganar todo lo que queda, advierte de la importancia de remar todos en la misma dirección y no entrar otra vez en baches duraderos.

Rival complejo

El mister albinegro no ha escatimado en piropos para el Albacete y un técnico que ha conseguido grandes logros ya en la categoría. Sabe que ninguno de los dos clubes espera las circunstancias en las que se ven las caras y por eso es más importante lograr una nueva victoria. En el factor anímico contarán con alrededor de un millar de seguidores que ya está organizado un recibimiento para el equipo en tierras manchegas.

Les separa un punto en la tabla, por lo que de ganar los de Calero ganarían una posición en la tabla y otra tonelada de ánimo para seguir peleando por una salvación que ahora ya está en la boca de muchos más aficionados que ven factible lo que antes les parecía descartado.

?? Sigue en directo la rueda de prensa de Julián Calero previa al #AlbaceteBPCartagenahttps://t.co/3NR13erDqmpic.twitter.com/fJDfnvX1t4 — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) February 1, 2024









