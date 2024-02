Calero ya cuenta con 7.500 'hijos' para animar al Efesé ante el Elche

Sobre el césped no estarán Jairo, que fue expulsado, ni Alarcón, lesionado, ni tampoco Damián Mustoque vio la quinta cartulina amarilla en Zaragoza. Siguen además en la enfermería Luis Muñoz y Narváez. Intentarán que esté listo para la cita ante el Elche, Mikel Rico. Por no estar, el domingo no estarán ninguno de los dos entrenadores en los banquillos, porque ambos fueron expulsados en sus respectivos partidos del fin de semana.

La victoria ante el Zaragoza ha terminado de enganchar a los que no creían y que ahora se apuntan al barco del capitán Calero. Desde que el técnico dijo que tenía tantos hijos como jugadores en la plantilla, la familia Calero ha ido creciendo y ya iba por diez mil en las redes sociales. Esta semana los abonados también tienen que pagar y ya han hecho los trámites 7.500 de esos 'hijos' que han estado rozando el 'no hay billetes' en los dos últimos encuentros en casa. Es posible que haya una gran entrada, a pesar de ser de pago, y es que el ánimo ha ido creciendo en torno al equipo y a la propia figura del entrenador.

Se acaba la reserva

Este martes, a las 20.30 horas, se acaba el plazo de reserva de las localidades, aunque a los socios se les mantendrá el precio de la entrada por si se deciden a ir más adelante. Mucha gente que no tenía clara su asistencia al Cartagonova ha cambiado de opinión después de ver el esfuerzo del plantel que, con uno menos desde el primer tiempo, no solo aguantó el punto, sino que consiguió tres puntos para seguir intentando huir de la quema.

Anímicamente, son muchos los equipos que se cambiarían por el Efesé, que llega al tramo fundamental con fuerzas renovadas y poniendo su estadio como uno de esos campos a los que nadie quiere ir, cuando literalmente en la previa del Villarreal B se hablaba de una suerte el visitar al peor local de la temporada. Siguen teniendo que mejorar, pero llevan cuatro triunfos y un empate en los últimos cinco encuentros. Poco más se puede pedir al equipo, aunque les tocará pelear mucho para conseguir el objetivo y seguir disfrutando de los bocadillos de mortadela.