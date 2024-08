El Burgos remonta al Cartagena y se lleva el primer partido arbitrado por una mujer

El Burgos CF arrancó la temporada 24/25 ganando en El Plantío al Cartagena (3-1) en un partido en el que tuvo que dar la vuelta al resultado tras el gol inicial del visitante Sergio Guerrero para terminar venciendo gracias a los tantos de Fer Niño, Dani Ojeda - ambos en la primera parte- y el penalti de Curro en el añadido.



El partido pasará a la historia al ser el primero del fútbol profesional masculino dirigido por una mujer, la árbitra palentina Marta Huerta de Aza.



Empezó el Burgos con el control del balón ante un Cartagena que esperó, lo que funcionó a la perfección para los de Jon Pérez Bolo, que buscaron los espacios para intentar sorprender la meta de Pablo Cuñat.



Pero la sorpresa la puso el Cartagena que se adelantó en una jugada en la que cabeceó primero en el segundo palo Luis Muñoz y marcó Sergio Guerrero, jugador cedido por el Atlético de Madrid, cuando el central del Burgos, David López, estaba tendido en el terreno de juego.El Burgos estuvo a punto de igualar a los poco después en un balón largo de Córdoba que controló Sancris, pero estrelló el balón contra el portero.



Pero los de Bolo quisieron el empate y aprovecharon una mala salida de Cuñat en la salida de balón en la que Dani Ojeda recuperó la pelota, encaró y disparó, aunque el balón fue repelido por el meta visitante, que no pudo evitar el posterior disparo de Fer Niño que valió el empate.



Con el partido igualado, apareció un Dani Ojeda espectacular que intentó sorprender en una jugada individual que terminó en córner y que después de que el guardameta rechazase el centro, el balón le volvió a llegar al canario que puso el 2-1.



Tras el descanso, el Cartagena empezó a crear mucho peligro por la banda derecha aunque el Burgos recuperó terreno rápidamente, manejando el partido en algunos instantes ante un Cartagena que no generó peligro.



Sin embargo, aunque el resultado estaba a favor del Burgos, el Cartagena tuvo una ocasión clarísima en las botas de Gastón aunque, en el uno contra uno, Ander Cantero evitó el tanto para salvar a su equipo.



En el descuento, Cuñat derribó a Iñigo Córdoba que se había aliado con Curro ante el despiste de la defensa visitante. El propio Curro disparó la pena máxima que no falló y subió al marcador el 3-1 definitivo.



Una posible mano de Arroyo en la última ocasión del Cartagena pudo cambiar el resultado, pero tras consultar el VAR, Huerta de Aza anuló la pena máxima.