Un buen Jimbee se queda sin final

Nada puede reprocharse el Jimbee Cartagena que lo intentó todo para estar en la final de la Copa de España. Pequeños detalles le han dado el pase al Inter Movistar que terminó ganando 0-2 en la segunda mitad. El gol de Cecilio, con los cartageneros volcados, llegó a cuatro segundos del final. Minutos antes había logrado marcar Saldise con tiempo para que los de Duda intercalando el juego de cuatro de cinco buscara un gol que no llegaría, pero no por no intentarlo.

En el duelo destacaban los dos porteros, como en todos los choques de esta Copa. Herrero fue un muro impenetrable para los cartageneros y Chemi sacó innumerables ocasiones para mantener en el encuentro a los suyos. De hecho, en el primer tiempo, fue anulado un gol a Pito en la revisión arbitral pedida por el Jimbee. Se valió de la mano en el control y siguió en el marcador el 0-0 inicial que se mantuvo hasta el gol de Saldise, a siete minutos del final.

El equipo cartagenero estuvo valiente durante los cuarenta minutos y mostró la calidad individual de los suyos y también lo que ha mejorado como bloque con Duda en el banquillo. Sin duda, está al nivel de los grandes de la Liga, aunque ha faltado ese último escalón para conseguir meterse en la final y luchar verdaderamente por el primer título. Deben volver a la realidad liguera y volverlo a intentar en los playoff por el título donde tendrá una nueva oportunidad de seguir creciendo. La afición, orgullosa de su equipo, aplaudía la participación copera desde el palacio madrileño y desde Cartagena, donde por responsabilidad siguieron los aficionados el emocionante choque.

Los de Tino Pérez esperan rival. Barcelona o Levante buscarán la final en la segunda semifinal.