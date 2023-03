Borja Valle: "Tenemos que ser ambiciosos"

El Cartagena se juega tres puntos muy importantes el próximo domingo en el Toralín. En juego estará mantener la racha positiva y será además una cita muy especial para Borja Valle. "Estamos en un buen momento. Todos sabéis lo que pasamos con esa dinámica de no ganar y de no hacer goles. Fue un bache que hemos sorteado y necesitamos seguir con la dinámica positiva. Tenemos un partido muy difícil y para mí muy especial porque me he criado allí, crecí allí, fui recogepelotas y futbolista y es bonito, aunque yo trabajo y me debo a este club. explica el ahora delantero albinegro.

Le marcó a su exquipo en la primera vuelta y este domingo dará lo máximo para hacer una buena actuación. "Es positivo siemopre marcar, porque genera confianza e ilusión. Hacerlo allí es especial, jugar ya lo es. Yo haré lo mejor posible para mi equipo porque el objetivo es el mismo de cada semana".

Es uno de sus futbolistas agradecidos que deberían ser ejemplo para quienes empiezan. "Me siento muy bien esta posición. No porque ahora juegue en punta y marque. Solo tengo palabras de agradecimiento porque se ha confiado en mí. He jugado más, o menos pero está siendo una temporada muy positiva. Ahora me siento bien jugando delante, me divierto, me siento peligroso y agradecido y trabajaré para que continúe".

Le da igual dónde Carrión le quiera poner y no tiene problema. Disfruta en las diferentes opciones. Echa la vista atrás y recuerda los buenos momentos vividos cuando vestía la elástica del rival. "Son recuerdos muy bonitos. Hace 12 años que dejé mi casa. El debut, mi primer gol en el fútbol profesional fue allí. Les deseo lo mejor y ellos a mí, porque desde niño era aficionado. Es mi casa. Será un partido muy bonito con mi gente en la grada, pero son tres puntos más".

Sabe que la meta no será sencilla. "Espero un partido muy difícil. Los he visto mucho. Han cambiado bastante. Tienne las cosas claras y no es que pierdan mucho, tienen muchos empates. Ellos van a querer ganarnos. En esta Liga se da así, puedes ganar o perder con cualquiera. Habrá pocos espacios para hacer ocasiones de gol. Ellos harán lo máximo por ganar y nosotros también". Reconoce que ha recuperado la ilusión por el fútbol y que todavía puede ser mejora la temporada. "Hay que ser ambiciosos y sabemos que se puede conseguir. La trayectoria del Cartagena en estos tres años ha sido ascendente y nos ilusiona. Nunca dejamos de mirar hacia arriba, porque sabemos que es posible y queremos ser ambiciosos. No tenemos presión, pero sí ambición porque trabajamos para recortar esos puntos. ES verdad que no sirve solo con competir ante el Eibar o el Alavés, también hay que hacerlo con La Ponferradina, el Lugo o el Mirandés. Hay que ser regulares e intentar conseguir esa dinámica a ver si nos podemos enganchar".

Está en un punto de madurez que le ayuda a valorar más la estabilidad y el cariño que está recibiendo en el club. Se centra en el domingo y dice que ya habrá momento si hay que hablar de la renovación.