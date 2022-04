De Blasis no desvela su futuro, aunque le ilusiona la vuelta a Argentina

Pablo De Blasis ha roto hoy un poco el corazón de los aficionados albinegros. No ha decidido su futuro, pero parece que volver a Argentina es lo que más desea en estos momentos. Humilde, agradecido y positivo ha comparecido hoy ante los medios en la previa del encuentro ante el Girona del próximo sábado y justo después de la enésima exhibición futbolista realizada en el choque ante el Alcorcón.

Por encima del gol y su buen juego, destacaba el regreso a la senda del triunfo. "Estoy contento sobre todo por volver a ganar, porque veníamos de tres derrotas. La categoría es bastante difícil y hay que saber pasar los momentos difíciles".

Que está en un momento dulce es evidente. El mago argentino no duda en reconocer a quienes le han ayudado a vivir esta segunda juventud en el Efesé. "Hay que se agradecidos y he tenido momentos buenos en mi carrera, pero con esta confianza no lo había logrado nunca. Agradezco a Luis por ponerme en el medio y después por darme la confianza. Al terminar la temporada de lo primero que hizo fue llamarme para que volviera y eso es de agradecer. Para llegar a este nivel un jugador necesita de la confianza de los compañeros y del cuerpo técnico".

Carrión intuye su futuro y él es todo lo claro que puede ser a estas alturas. "No tengo nada decidido. Pienso partido a partido. Todavía hay posibilidades, aunque nos alejamos un poco. Tengo la cabeza en eso. Cuando miramos más allá nos fue peor. No hay un porcentaje de decisión, pero no he ocultado que quiero volver a Argentina, pero a mí equipo del que soy hincha y no quiero volver tan de grande. No quiero volver solo a retirarme sino a demostrar lo que me está saliendo acá".

Asegura no haber mantenido ninguna conversación con la entidad para hablar de su continuidad. Se centra en el presente. Augura un partido difícil ante el Girona, un rival muy completo. Recuerda que ya le plantaron cara al Eibar. Valladolid y Almería y cuenta con el factor Cartagonova. Reconoce que todos se ilusionaron con otro objetivo, pero recordando que el objetivo es la salvación.

No tiene decidido el futuro y habrá que aguardar la respuesta definitiva al final de la temporada, aunque Argentina le llama. No cualquier equipo, solo Gimnasia. De quedarse en España, Cartagena siempre será prioridad por buscarle cuando estaba sin equipo.